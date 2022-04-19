歐陽五：世界的「俄烏困境」 更需要中國式立場

筆者注意到，在美國強大的輿論威懾下，仍有不少西方媒體對中國的獨立做法表達讚賞。俄烏戰爭從發生的根源來看，顯然不能簡單用「侵略者和受害者」來概括。事實上，「選邊站隊」本身即是最危險的陷阱，足以將整個世界拉進深淵。以此觀之，當下的世界更需要中國這種客觀公正並以解決問題為出發點的立場，起碼須看到，中國的態度是在避免使事態變得更差。

警惕「站隊」危害 秉持客觀公正

首先，中國選擇與和平站在一起。在俄烏問題上，中國並沒有按照「入侵者與受害者」的簡單邏輯來判斷，而是基於人道主義、政治現實，甚至包括經濟現實等因素的多方考量，同時也對「站隊」的危害保持充分警惕。俄烏戰爭不能擴大，也必須盡早結束。在諸多原因中，最重要的一個是，刺激俄羅斯這樣的核武大國，會對全球安全造成嚴重威脅，那將是對全人類的不負責任。中國始終選擇客觀公正的立場，並呼籲兩國用外交手段解決衝突。而「站隊」則是在激化矛盾，中國是選擇了與和平站在一起。

然而俄烏衝突中的「不站隊」，日益遭受西方意識形態和價值觀上「非敵即友」邏輯的排擠，中國頂住壓力選擇了一條不容易的路。這種「客觀公正」、更有全局意識的態度，是對當今世界日益分裂、對抗趨勢的一種糾偏，國際社會應為這種代表和平的態度留出空間。

其次，中國的選擇代表了世界多極化的可能。冷戰結束後，經濟全球化加速發展，新興力量逐步崛起，推動世界格局不斷演變。世界多極化、國際關係民主化的新型治理體系正在形成。然而在俄烏問題上，以美國為首的西方國家卻仍要求世界各國選邊站隊，從該情形來看，單極化權力結構、單一價值的西方話語體系仍然存在。作為大國，中國保持不追隨美國，保持獨立自主，選擇「公正」，客觀上阻止了美國復活過時霸權秩序的可能，實際上也是在推動世界向多極化方向發展。

放棄冷戰思維 能更好解決問題

第三，中國提供了一種有別於西方「非敵即友」的思維方式。傳統文化賦予中國人思考問題時的靈活性，不傾向用非黑即白的觀點來解釋世界，這一點可能是西方世界難以理解的。有觀點認為，中國在意識形態上的靈活性，讓西方覺得很難把中國當作敵人、朋友，或者介於兩者之間的某種身分來看待。這種困惑暴露了西方殘存的冷戰思維，而這種思維製造的意識形態對立，正成為全球化發展的阻礙。

雖然支持制裁俄羅斯，但新加坡總理李顯龍仍表示：「不要順理成章地把烏克蘭問題定義為中國已經站在錯誤的一邊，讓這個問題變成一個民主主義與專制主義之間的鬥爭。」顯然，放棄非敵即友的「冷戰思維」，能夠更好解決當下問題。

俄烏衝突面前的中國立場，是一個具積極意義的啟示，世界應當藉此共同尋找符合當今現實的解決國際社會爭端、維護和平公義的新路徑。

作者是時事評論員

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[歐陽五]