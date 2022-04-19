李華明：參選政綱真的重要？

選舉經驗見多數市民沒研究政綱

每次選舉我都花了一定的時間制定政綱，可是，除了政制和民主進程部分，其他民生政綱基本上與對手（主要是民建聯和工聯會）差別不大！很多選民投票給我的原因很簡單，不外乎是曾經與我一起去過旅行、參加我舉辦的地區活動，或我曾幫助處理他們的個案等。這表示絕大部分市民根本沒有研究我和其他候選人的政綱；然而年紀較輕及教育程度較高的市民，就十分看重候選人的政治立場！

我相信這是很普遍的現象，政綱在選舉工程方面，只有中產選民較集中的選區才顯得較重要。去年的立法會地區選舉，投票率是破紀錄的低，便可看到候選人的政治立場沒有明顯差別，就不能吸引選民前往投票。

這次第六屆特首選舉，將刷新多項紀錄，包括唯一入閘的李家超來自警隊，他只做了近10個月的政務司長便參選特首，很明顯是急就章為他鋪路，因為由保安局長搖身一變成為特首，工作歷練真的是不足及欠缺說服力！

雖然前任特首董建華和曾蔭權都曾自動當選，縱使當時有民望的泛民成員努力尋求選委提名但不果，無論他們提出如何詳細的政綱，結果都是打不動選委的心，因建制派佔多數的選委會絕對不會提名一些中央不認同的參選人；其後有泛民能夠入閘，皆因選民人數擴大了，泛民在專業界別搶灘成功，造就選舉競爭場面。今屆的完善選舉方法，就是杜絕再有泛民入閘，不容有失。

因此今次李家超順利一人入閘，與以往情况不同。由於疫情影響選舉工程，他在未有政綱的特殊情况下便取得過半數選委提名，老實說，中央政府由開始至今已為他鋪橋搭路，所以在未有任何政綱的情况下，眾選委已爭相為他提名，因大家都知道李家超已是「欽點」人選，難道能不畀面嗎？

我最期待這1454名選委最後有多少人會投廢票或白票！其實我相信李家超並非眾選委熟識的政治人物，只是在穩定壓倒一切的前提下，由「武官」出任特首，成為「阿爺」的不二之選！回看李在2019年反修例風波中以強硬作風見稱，甚得「阿爺」歡心，再加上林鄭月娥處理第五波疫情令中央失望，所以唯有更加力撐李家超。

唯一候選人獲力挺 政綱僅過場工具

我從直選中的經驗總結到，選舉時，各候選人的政綱根本甚少受重視，而特首選舉政綱則會較受各方重視，在5年任期中會被社會各方用其政綱來評核特首表現；可是，現在唯一候選人並未提出詳細政綱下，選委已這麼踴躍支持，這說穿了政綱只是過場工具而已——在5年任期內，提名李家超的選委又如何監察他落實政綱的情况？

我們作為平民百姓，更不可能監察未來特首的一舉一動。當然，每一次就算有差額選舉，我們早已知道誰會勝出，因為「小圈子」選舉永遠不會爆冷的！

我身邊朋友質疑李家超是否有足夠實力勝任特首一職，批評他欠缺財金知識和經驗，對土地房屋又沒有什麼見地等。但憑我在政壇廿多年，我則認為特首不是超人，更忌自以為什麼都懂；我們需要的特首是心懷謙卑、具親和力、肯聆聽不同意見，讓團隊的局長們各展所長，不會事事介入，勇於承擔、不怕認錯等。目前李家超最需要是多一點人性化，他的表達方式和言辭比較冷淡，與市民大眾有廣闊距離，但願他不排除聆聽我這個非建制派中人的意見！

作者是立法會前議員

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[李華明]