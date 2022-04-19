盧文端：新一任特首選舉的幾個觀察點

新特首條件 首重護國安保穩定

自李家超辭職準備參選後，社會普遍看法是：中央高度重視新一任特首必須能堅定不移維護國家安全和香港社會穩定。這種看法確有道理。美國將香港作為棋子遏制中國發展，是長期的事情。面對複雜多變的國際形勢和風險，香港行政長官必須是一名無懼外國制裁施壓、堅決頂住外來干預、堅定捍衛香港和國家利益的「鐵漢子」。筆者預計，下一任特首也須具備這個素質。

這次特首選舉提名出現了一個有趣現象：被認為缺乏商界人脈的李家超，卻從工商專業界得到最多提名，其中工商金融界有189人、專業界有184人，提名率約62%，香港一些著名財團基本上都有參與提名。

工商專業界為何踴躍提名李家超？實際上道理很簡單：商界人士最清楚知道，穩定的社會環境對營商是多麼重要。成功的商人不會去動盪不安的地方投資，社會穩定和經濟安全是保持香港國際金融和貿易中心地位的必要條件。2019年黑色暴亂癱瘓社會、衝擊商舖、破壞金融機構，直接損害了商界投資信心。商界人士看到這個深刻教訓，大都認同新一任特首必須有心有力維護香港穩定。李家超在止暴制亂、實施《港區國安法》中經受重大考驗，有一副扛得起外來壓力的「鐵肩膀」，被認為是商界期待的理想特首人選。

中央支持組建管治團隊 指導發展

中央重視國家安全，但絕不等於忽略經濟民生。習近平主席明確要求香港始終聚焦發展這個第一要務，因發展是香港立身之本，也是解決香港各種問題的金鑰匙。中央維護香港的國家安全，其中一個重要目的就是為香港發展創造穩定的社會環境。在筆者看來，中央將從兩方面支持香港發展經濟、改善民生——

第一，中央將支持新任特首組建一支能夠強而有力主導發展的管治團隊。

有輿論質疑李家超從政經驗單一，缺乏經濟民生方面的經驗。李家超回應：相信無人會懂得所有事情，若特首要認識所有事情，只有神可做到；若當選，自己在組班時會考慮不同領域的人才加入政府，發揮團隊精神，令政府在多方面亦有強項。李家超這個想法肯定會得到中央大力支持。據《基本法》規定，中央對特區政府主要官員有實質任免權，相信中央將支持新任特首組建一支聚集經濟、房屋、民生等各方面精英的管治團隊，帶領香港抓緊機遇加快發展。中央今次沒有像過去那樣任命政務司長繼任人，特區政府也不作任何署任安排，應該也有這方面考慮。

第二，中央將指導香港發展，支持新任特首落實政綱造福港人。

李家超公布的參選宣言強調施政實效，以結果為目標解決不同問題，並希望提出的方案能在5年任期內見到成果。這種施政風格在注重務實的香港社會受到歡迎。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍今年兩會期間會見港區全國政協委員時講得很明白：在香港的發展、穩定、安全等各方面，中央會及時提出指導性的意見，希望特區政府堅定執行。這是落實中央全面管治權的要求；當然，這不是代替特區政府履行管理香港特區的主體責任。

由於特首任期制容易產生短期行為，中央指導香港發展至少可發揮兩方面作用：一是要求特首施政需顧及香港長遠發展；二是確保各任行政長官的重大政策具連續性，不會因個人喜好甚至恩怨而隨意廢棄。

非建制派參與特首選舉新形式

過去的特首選舉，泛民通常都會推出自己的代理人參選。新選制下，非建制派人士如何參與特首選舉？本人認為，非建制派人士應向特首參選人表達不同背景市民的訴求，這應是其參與特首選舉的新形式。事實上，特首選舉也是香港社會討論未來發展方案的大平台，不同背景人士對新一屆特區政府的施政綱領提出建議，既體現多元化的訴求，更集思廣益尋求香港的發展對策，為破解各種深層次問題凝聚共識，符合香港整體利益，有利推動香港實現良政善治，相信也是中央樂於見到的。

今次特首選舉只有一人入閘參選，這是今時今日特殊環境決定的。新選制之下，特首選舉可以是一人參選，也可以是兩人或多人參選。全國人大常委會的「8．31決定」也規定，提名委員會可按民主程序提名產生2至3名行政長官候選人。早前有報道說中央就特首選舉在港諮詢意見，據了解，一些社會人士亦就一人參選還是多人參選表達意見，中央對此持開放態度。本人認為，今次一人參選並不代表以後的特首選舉都是這個模式，這要視乎當時情况而定。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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