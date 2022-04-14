羅健熙：體育發展的重頭戲不止辦大型運動會

在棄賽決定曝光時，港隊球員、教練都表示並不知情。籃總總幹事朱春生最初回應傳媒時指，是因欠缺操練和預算不足而棄戰亞洲盃外圍賽，是「總會行政人員、主席、比賽小組和教練小組的共同決定」；籃總的最新聲明、籃總主席陳瑞添接受傳媒查詢時卻又指，與預算完全無關，決定亦只是主席作出。這些如此嚴重的「溝通出錯」，讓關心香港體育發展的市民十分訝異。

籃總棄賽事件 缺諮詢缺清晰交代

首先，港隊是否出戰某項國際賽事，竟是如此兒戲。主席（不知有否包括籃總執委）說不參與就不參與，教練團沒有被諮詢、球員沒有被諮詢，連政府官員（體育專員楊德強）在受訪時的說法，也好像政府在事情曝光前不知情，實在令人難以想像。事前沒諮詢，事後沒通知，媒體曝光後信息發放混亂矛盾，球員、教練、球迷的不滿是必然的。

也許整個制度從來都是如此運作，不同的體育總會在不同項目的國際體育組織內是香港的代表，也可以透過執委會／董事會決定相關參賽事宜。過往沒有人會就是否參賽的決定提出疑問，因為大家都有種參賽的預設，但當決定和預設相反，對有關持份者便需要有所交代。

各總會須在制度上吸納持份者意見

另外，翻查資料時看到一篇關於籃總主席陳瑞添的訪問，從該篇報道可看見他對籃總工作的熱誠和貢獻；我不會因為這次籃總的決定而判斷他是否稱職，不過觀乎香港近年各體育總會的發展和爭議，很多都是總會與屬會或運動員間的糾紛，或是對選拔制度的不滿。體育總會過去可能從不會受到這些挑戰，社會上亦沒有這樣大的關注；但時移世易，這些牽涉運動員代表港隊的事愈來愈敏感、資源分配所牽涉的亦愈來愈多，各總會必須在制度上持續改進，讓制度本身已經可以吸納持份者意見，配合持份者的期望，方能應對現今世代的挑戰。

體育發展近年成為不少香港人關心的議題，大家都關心香港運動員在不同大型國際賽事的表現，也對香港政府對體育項目的資助有不少意見。香港人很想支持香港運動員，而體育發展對一個城市亦有極大正面影響，港隊在去年奧運時表現優異，振奮疫下的香港人心。

執筆之際，乍見桌球項目被體院由A級精英項目降級為B級精英項目，經費將大幅削減八成，而桌球女將吳安儀最近才在溫車士打女子公開賽（Winchester Women's Open）捧盃而回。除了桌球，過去亦有不少關於部分項目失去最高的「A*級」資格後資助大減的新聞。去年奧運過後，港隊羽毛球代表亦大嘆體院物理治療師不足。當然，還有香港足總多年來永續而不見成果的改革等。

理順參賽、資助安排 仍有漫漫長路

香港政府多年來都說支持體育發展，爭取到下屆全運會由廣東、香港及澳門共同舉辦，官員近日形容是香港體育發展的「重頭戲」，但如何在整體及長遠政策上配合發展，如何透過港協暨奧委會或各體育總會理順參賽、資助的安排等，從籃總事件或早前足總董事涉恐嚇足總行政總裁而被捕的事件看來，仍有漫漫長路要走。

作者是民主黨主席

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[羅健熙]