李立峯：談烏克蘭的新聞自由與媒體自我審查

到目前為止,俄烏戰爭中兩個國家的媒體表現如何,在語言文化隔閡之下我們不容易觀察得到。不過,近一個月的戰事引起筆者對烏克蘭媒體現狀的興趣,加上最近的研究需要,看了幾個關於烏克蘭新聞媒體的研究,有些內容很值得分享。雖然未必跟眼前的戰事直接相關,但也藉此多點了解烏克蘭以至全球新聞媒體面對的挑戰。

寡頭領袖擁有媒體 暴力事件時有發生

首先,根據無國界記者的世界新聞自由排名,烏克蘭的排名其實一直很低,在2013至2014年廣場革命時期,烏克蘭的排名分別為126及127位。廣場革命結束後,烏克蘭在2015年的新聞自由排名再降至129位,之後才開始有所上升。不過,縱使到了2020及2021年,其排名也不過是96和97而已(而香港在2021年的排名是80)。

簡單來說,烏克蘭的媒體擁有權集中在寡頭領袖手上,而媒體擁有者往往對機構運作以及人事作直接干預。同時,針對記者的暴力事件時有發生。而俄羅斯因素的存在,亦使問題更加嚴重。

2016年,記者舍列梅特(Pavel Sheremet)在一宗汽車炸彈案中喪生;2019年,另一名記者科馬羅夫(Vadym Komarov)遇襲後傷重不治,而他在遇襲前正進行關於地方政府貪污的調查報道。直至今天,兩件案件仍是懸案。

烏克蘭的新聞自由狀况不是沒有進展,例如2015年就設立了增強媒體擁有權透明度的法例,只是由來已久的問題加上複雜的國內外環境,令記者的工作始終得不到保障。

堅持批判性報道的3個因素

在這種媒體環境中,審查和自我審查自然廣泛存在。Somfalvy和Pleines於去年發表的研究文章(註1),就通過對31位烏克蘭記者進行深度訪談,探討2011至2014年間,即廣場革命完結之前,烏克蘭媒體的自我審查狀况。跟過往各地不少關於媒體自我審查的研究類似的地方是,兩位學者強調不少記者基於專業理由抗拒自我審查。但兩位學者亦沒有純粹讚揚記者如何不畏強權,而是嘗試分析,除了個人和專業主義因素外,有什麼條件使得部分記者能夠堅持批判性的報道。

兩位學者指出3個因素的重要性。第一,媒體生態在整體上是分散的,雖然主要的媒體受較嚴密的管控,但一些針對特定議題和特定受眾的媒體,受政權的關注度較低,會較有空間去進行具批判性的報道。第二,新聞工作者的就業市場流動性高,當一位記者失去工作時,通過自己的人際網絡找到下一份工作並不太難,這減低了記者承擔的成本。第三,跟第二點類似的是,記者自行組織建立新媒體機構的空間仍然存在,這也減低記者的後顧之憂。

固然,Somfalvy和Pleines也指出,這些因素背後也有更基本的條件配合,例如記者容易轉工,其基礎是政權並沒有建立一份「不聽話記者」的黑名單。換句話說,政府或權力擁有者對媒體的管控也有未算嚴格的地方,令新聞工作者獲得喘息的空間。

3種自我審查行為

另一位學者Fedirko(2020;註2)用了同樣的研究方法,分析一間烏克蘭電視台裏的記者的自我審查狀况。他指出,過往的媒體自我審查研究往往假設自我審查都是基於畏懼權力而作出的,但現實中,自我審查的動機可能有多種,而且其合理或不合理的程度也可以有差異。從訪談資料中,他歸納出3種自我審查行為。

第一種是務實型自我審查(pragmatic self-censorship),那就是傳統上學者所理解的自我審查行為,其基礎是對權力的喜好的認知,並計算對某些事情進行某種報道所涉及的對個人或機構而言的成本和效益,這種自我審查可以通過機構運作或個人選擇而產生。

第二種自我審查行為被Fedirko稱為倫理型自我審查(ethical self-censorship),這種自我審查並不是建基於恐懼和利益考慮,其基礎是記者與被訪者或者記者與同事之間的人際關係,在報道時避重就輕或有所顧慮,是因為不想破壞人與人之間的關係,甚至可能是為了保護被訪者或同事。

第三種自我審查行為被稱為情感型自我審查(affective self-censorship),在Fedirko的論述中,這種自我審查跟第二類非常相似,其基礎也涉及記者的個人喜惡和跟他人的關係,但跟第二類自我審查行為不一樣的是,情感型自我審查並不是記者有意識地進行的,而是因為記者的個人態度和情感「自然而然」地發生的。

自我審查有時難說黑白分明

以上簡單介紹的兩個研究,除了讓大家了解烏克蘭媒體外,也對新聞學研究本身有一定的啟示。

隨着全球不少地方出現民主倒退,世界上有愈來愈多地方可以被理解為一個混合政體(hybrid regime),而這種政體裏的媒體和新聞現象有其複雜性。例如回到Fedirko的研究,它帶出的是自我審查現象在規範層面上的複雜性。在一個民主自由的社會,記者進行批判性報道時要面對的「成本」不會很高,所以自我審查會被視為放棄專業原則的行為,但在一個威權政體或混合政體中,記者、媒體,以至被訪者都的確要面對實際存在的風險時,某些類型的自我審查行為,尤其是為了保護他人而做的自我審查,不見得能黑白分明地說是對或者是錯。

當然,學者們不是去鼓勵媒體作自我審查。在很多混合政體或威權政體下的新聞工作的研究中,我們都會見到很多堅守專業主義的記者的影子,在艱難的景况下與權力斡旋。一方面,像Somfalvy和Pleines的研究指出,斡旋的空間有多大,可以因社會政治和機構條件而異。另一方面,縱使每個地方的狀况不盡相同,不同地區的新聞工作者如何盡力保存新聞自由的經驗,大抵也會有互相借鏡的可能性。

註1:Somfalvy, E., & Pleines, H. (2021). The agency of journalists in competitive authoritarian regimes: The case of Ukraine during Yanukovich's presidency. Media and Communication, 9(4), 82-92.

註2:Fedirko, T. (2020). Self-censorships in Ukraine: Distinguishing between the silences of television journalism. European Journal of Communication, 35(1), 12-28.

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

