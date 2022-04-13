許紹基：列強環伺攻擊中國 新特首務須護國安

維護國安仍得加把勁

先旨聲明，香港內部的確有很多問題，亟待特區政府用心解決。信手拈來，開發土地、解決青年向上流動機會不足現况、推出精準扶貧措施以減少貧窮人口，乃至協助香港切實融入國家發展大局等，全是下任行政長官的重要工作，若未能處理好，隨時成為社會再次出現動盪的因素。然而，面對極端複雜的國際政治環境，下任行政長官在維護國家安全上，仍不得鬆懈。

2019年反修例暴動，揭示香港在維護國家安全工作上的缺失。境外政治勢力的介入，彰彰明甚，大量證據早已見諸各大媒體：例如2020年6月，美國《時代雜誌》引述知情者報道，美國政府轄下的美國國際媒體署凍結一筆約200萬美元的資金，相關資金用作支援世界各地民主活動，包括香港自2019年6月起爆發的反修例示威。

美國威脅一直存在

美國透過所謂「非政府機構」在世界各地策反、挑動示威抗議等，早已不是秘密。除上述提及的資金外，美國到底在香港花了多少錢去進行政治活動，至今仍不得而知；不過，數目肯定較已曝光的百萬計美元多很多、很多。

那麼，問題來了，《港區國安法》2020年6月30日便開始在港實施，涉嫌勾結外國勢力危害國家安全的傳媒大亨、政客和暴民，多已落網，國家安全不是已得保障嗎？

觀乎以美國為首的西方國家，近年來持續無理攻擊中國，我們就可知道，香港作為全中國最開放的城市，明顯仍是境外政治勢力最易滲透和利用作顛覆中央政府的地方。

筆者此言，絕非無的放矢：當地時間4月5日，美國國防部公告，美國國務院批准新一輪對台軍售，相關設備總額達9500萬美元，這已是美國拜登政府上任以來第三次，也是今年第二次對台軍售。

北約秘書長斯托爾滕貝格，日前在比利時布魯塞爾大肆渲染「中國威脅論」，以中國拒絕譴責俄羅斯為藉口，宣稱北約的戰略將「首次考慮中國的影響力」，而北約將尋求加強與「亞太伙伴」的合作云云。

時間線推前一點，今年3月初，「五眼聯盟」的澳洲宣布，在該國東部投資逾100億澳元（逾580億港元）建設新的核潛艇基地。澳洲、美國和英國，早已建立安全合作框架「澳英美聯盟」，此聯盟近日亦同意合作研發高超音速武器和加強電子戰能力。

香港不能再做牽制國家的利刃

以上新鮮熱辣消息，哪項不是衝着中國而來？况且，千萬別忘記，若非不幸感染新冠病毒，美國眾議院議長佩洛西或已「訪問」台灣，大打「台灣牌」，這種政治操作嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。以上着着都是境外政治勢力打擊和挑釁中國的齷齪手段。事實上，若非俄烏戰爭分散西方國家部分注意力，針對中國的行動只會更多，力度只會更大。

國際政治情勢複雜若此，大家試想想，若香港在維護國家安全方面稍有鬆懈，無孔不入的境外策反力量會否重整旗鼓，再次將香港轉化成牽制國家發展的利刃呢？當然，會有人認為筆者所言只是揣測；有此想法，只因他們太不了解美國透過旗下中情局、代理人媒體，甚至暗助軍事活動等去破壞別國安寧、推翻其看不順眼政權的事實和歷史罷了。在當今中美角力日益熾烈的背景下，竭力維護國家安全，必然是下任行政長官的要務。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[許紹基]