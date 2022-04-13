洪雯：加快土地開發 光靠修例並不足夠

早前發展局向立法會發展事務委員會提交文件，建議修訂《城市規劃條例》、《收回土地條例》、《前濱及海牀（填海工程）條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》、《鐵路條例》及《環境影響評估條例》，以期縮短若干法定時限、避免重複執行性質相近的程序、同步進行不同程序、理順不合時宜或不清晰的安排，並精簡各項程序，以更有效運用公共資源。

此次修訂將通盤審視6條相關條例，並從五大方向化繁為簡，可見政府下了不少工夫、做了不少研究。預計完成修例後，一幅地由「生地」變「熟地」，可由現時需時最少6年，縮短到只需3年半至4年，無疑應贊成、支持。

土地發展的行政障礙

不過我認為，此次修例雖值得歡迎，但這些修改措施並未觸及香港土地開發的另外一個深層次矛盾，即政府行政架構上的分散和混亂。

此次修例建議由發展局提交立法會，但仔細審視便會發現，所修訂的6條法例共涉及政府3個局，下面關聯的署大約有10個。比如城規條例主要涉及發展局轄下的規劃署；道路條例則涉及運房局轄下的路政署和發展局轄下的土木工程拓展署；環評條例則隸屬環境局轄下的環境保護署。

大多數情况下，一個單一發展項目可能涉及多條法例，受多個局和署管轄。為完成一個單一項目，企業需要「跑衙門」，而很多時候各部門之間缺乏協調和統籌，給出的意見甚至互相矛盾或牴觸，導致項目申請人焦頭爛額、極為痛苦。

比如一個住宅項目，門前需建設一條路，可能其初步設計得到路政署批准，但卻不符合渠務署要求；按其要求修改後，可能反而會導致路政署提出反對；按照路政署要求改完，可能又與環保署的要求相牴觸。各個部門從自己的專業和評判角度出發，給出符合自己要求的意見，本無可厚非，但部門之前缺乏統籌，反而要由申請項目的企業來推動部門之間的協調，成為不同政府部門之間的「磨心」，疲於奔命，一年一年蹉跎歲月。

再比如，2020年政府推出「土地共享」計劃，發展商拿出土地，七成建公營或「首置」房屋，這涉及運房局；三成建私樓，這涉及發展局，有可能部門之間會「傾唔掂數」，反而要由發展商去協調不同部門的意見。

此外，這次修改建議為很多內容制定了明確的階段目標，無疑有助提升效率；但如果這些目標不是硬性KPI（績效指標），在執行中會不會遇到很多行政上的障礙，最終難以實現？

改革行政體制 改善管理

特首在2021年《施政報告》中提出分拆運房局的建議，我理解這背後的因由。不過，不可避免，這意味着目前的管理架構將會更分散，企業需跑多一個「衙門」，可能又要多蹉跎一兩年。

所以我認為，在修改條例、精簡法定程序的同時，我們也需要改革行政體制、改善管理。比如可考慮以成立「項目辦公室」等形式，把相關功能納入一個大的「傘」之下，對各個關聯部門設定一個共同目標，甚至是共同的KPI，推動各部門從大局和整體目標出發，互相配合，形成協力，從而高效地推進項目的落實。

也需要有擔當的官員

此次修例建議，在幾個條例中加入或擴闊了「小型工程」機制的使用，這是一個非常好的思路，因為「小型工程」可獲豁免法定刊憲程序，從而可加快整個開發過程，值得歡迎。

不過現實是，「小型工程」機制一直都存在，但我估計很少使用（否則工程不會動輒進行多年了）。也就是說，捷徑一直存在，但政府很少去走。究其實，按部就班走程序當然是最安全的。

所以，擴大了「小型工程」機制的使用範圍是好事；但如何使用？誰有決策權？或者，誰願意做決策？比如一條道路的建設，可能是由地政總署拍板決策，但中間的過程又涉及運房局、環境局等部門。未來若運房局分拆，涉及的局方又會增多一個。那麼誰有權決定，或者誰最終願意站出來決定那是不是「小型工程」？若局方無人站出來做決策、擔當責任，最終還是會按照老規矩辦事的話，機制將形同虛設。可見，修改條例並不足夠。

香港的土地開發問題，涉及諸多深層次矛盾。條例上的問題迫切需修訂，但理順政府部門的關係，處理政府部門之間不協調、無統籌的問題，推動敢擔責、想做事、能做事的官員上位，同樣重要。多方面齊頭並進，方能扭轉局面。

作者是立法會議員、香港大學（城市規劃及環境管理研究中心）博士

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[洪雯]