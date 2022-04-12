歐陽五：找回同理心 才能看懂中國

誠然，中國目前在大數據、5G、電子支付等某些領域或處於領先身位，但由此面臨的全新挑戰也前所未有。譬如互聯網平台經濟，尤其當基於中國超大的人口和市場帶來巨大規模及體量，其發展程度和階段乃至其觸角深度與廣度，是其他國家和地區所難以想像，隨之而來的監管難度則更為艱巨，亦無可借鑑。但從本源來看，這種治理與英美等國近年來對高科技公司的監管並無二致。

以意識形態論斷中國 失同理心

在經歷上一輪美國總統大選、facebook與澳洲政府博弈等事件後，人們對於大數據和新社交平台等在政治、社會、生活中的影響更加警醒，這也是歐盟出台並實施《通用數據保護條例》（GDPR）的緣由。當全球民眾縱享高新科技帶來的「狂歡」時，各國執政者正頭痛於如何監管與治理。

面對全新挑戰，中國的執政者亦在不斷調試自身的應對手段和方式，自然對此也有不同版本的解讀，其中不乏出於對中共意識形態「認知」而做出的分析和論斷，卻忘了其出發點實際也是為探索解決人類共同的難題，以致失去同理之心。

又如最近3年全人類面臨的最大挑戰——COVID-19病毒。本應由專業人士做出科學論斷，卻因近年國際局勢變化甚至人為操控，幾近成為「躺平」與「動態清零」的意識形態之爭。平心而論，即使是被中國內地詬病為「抗疫失敗的無奈之舉」、「社會達爾文主義」的「躺平」，在不同時期，歐洲各國所實施具體政策仍有不同；在美國，除了聯邦法涉及的統一層面外，各州的「躺平」政策都不一樣。

從這一角度出發，應當也可理解中國基於自身國情所做出的不同決策，况且中國抗疫政策亦不是一成不變，就像近日上海、深圳的疫情應對，何嘗不是人類在面對新變種病毒前不同探索的經驗總結？

探尋人類實現更高發展的路徑

當然，面對疫情這個「放大鏡」，各國政府的國家治理能力乃至民主制度等，都難免被拿來比較。但其實最近這些年，當對經濟全球化和金融資本主義的反思發展到一定階段後，西方國家政府治理能力衰退、政黨惡鬥、民粹氾濫的問題，愈加讓人警醒；另一方面，中共治下的中國內地，尤其最近10年在減貧、環保乃至抗疫過程中，顯現出來的自我糾偏、自我革命的堅持與韌性，令人刮目相看。這實際都是人類在追求實現自身更高發展中的路徑探尋。

然而，中共領導下的「中國模式」能否轉變美歐視角的固有印象，是否能真正成為其他發展中國家和地區可資借鑑的優秀典範，尚需更多時間來證明。

自晚清以降，中國一直在不斷求索自身現代化之路，學過日俄、英美，而最終建政的中共，雖然其政治理論脫胎於西方，實現的道路卻迥然不同，甚至異於前蘇聯。當然，中共建政後的前40年，整體上仍有「蘇聯老大哥」可供學習，其後雖是摸着石頭過河，至少在經濟、科技等領域也還有美歐可借鑑。

百年後的今天，當中國或與歐美並駕齊驅，甚至在某些領域處於超前身位時，環顧左右可能無可借鑑，必須以「now or never」心態和幹勁直面氣候變化、共同富裕這些全人類的共同挑戰。那麼，世界準備好了嗎？

作者是時事評論員

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[歐陽五]