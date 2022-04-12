楊達：烏克蘭危機難動搖俄國印度關係

冷戰結束之後，印度外交政策主要發展方向是傾向美國，並且強化同日本和澳洲的合作。然而，新德里一直沒有放棄自蘇聯時代以來，與莫斯科的密切關係。該國就俄烏衝突的立場，反映其強調「戰略自主」、謀求國家利益最大化的現實主義思維，而且印俄合作歷史悠久，關係到軍事、經濟以至文化交流，實在不容易於短期內出現重大改變。

冷戰後印度外交親美 惟無放棄與俄國關係

從上世紀50年代起，印度一直是莫斯科在亞洲賴以抗衡中美的戰略支點，蘇聯和俄羅斯多次在聯合國商討涉及印度核心利益議題之時，尤其就克什米爾爭議，出面維護新德里立場。再說，讓印度人印象深刻的是，蘇聯於1971年印巴戰爭期間，派出軍艦前往印度洋挑戰美英艦隊，阻撓其干涉印軍行動的企圖，最終容許印方實現戰爭目的，並促成孟加拉獨立。

印度也有在外交層面支持莫斯科。即使是作為冷戰時代「不結盟運動」的領頭羊，印度在1979年末蘇聯進軍阿富汗之後，於聯合國大會上就譴責決議投棄權票。近10多年來，該國對於涉及俄羅斯的軍事衝突，比如南奧塞梯戰爭、敘利亞內戰和莫斯科併吞克里米亞，都避免得失俄方，對聯大的相關決議投棄權票。

政治支持以外，軍事合作是印俄關係中最重要內容。一些論者認為，「雜食」是印度軍購特色：該國從多方面引入裝備，缺乏一致性。筆者不認同上述看法，畢竟從多方引進裝備絕非印度獨有情况，而更重要的是，印軍武器裝備，不論製成品還是技術，基本都是俄式的。

印軍倚靠俄武器 料需廿年方結束

印軍對於俄式武器裝備的依賴程度一直偏高。在上世紀90年代初，它們佔陸、海、空軍各類軍備比重，分別是70%、85%和80%。近年數字的確有所下降，據斯德哥爾摩國際和平研究所公布資料，2016至2020年間，印度仍從俄國進口近一半所需軍備，但來自美國、法國和以色列產品比重則有上升。

俄式裝備的重要不限於數量，莫斯科願意盡量滿足印方需求和提供技術轉讓，踏入本世紀以來更出現兩國合作項目。印度於1987至1990年和2012至2021年間，先後同俄國租用「查理級」巡航導彈核潛艇和「阿庫拉級」核動力攻擊潛艇。印度在2019年再與俄方簽約，租用另一艘「阿庫拉級」潛艇，計劃於2025年投役。此外，該國海軍航空母艦「超日王號」，原本是蘇聯海軍「基輔級」4號艦「巴庫」號，後來售予印度，經改造後在2013年投入服務。

本年初，菲律賓正式同印度訂購俄國切洛梅設計局與印度國防研究及發展組織共同開發的「布拉姆斯」超音速反艦巡航導彈，而馬來西亞、印尼和越南等東南亞國家也可能引進這種武器。「布拉姆斯」導彈被印度媒體寄予厚望，形容其為莫迪政府實現軍備出口突破的龍頭產品。

由此可見，印度十分依賴俄製軍備和相關技術，雖然該國已從美國引進P-8「海神」海事巡邏機、AH-64「阿帕奇」武裝直升機和CH-47「奇諾克」運輸直升機等令人矚目的裝備，但一般認為，即使新德里致力尋求西方供應商，還得要花上20年，才能完全結束對俄依賴。

華府在印度購買俄製S-400防空導彈之時，沒有針對新德里執行《美國敵對國家制裁法》，某種程度上說明美國理解印度不能在短期內放棄使用俄式裝備，也反映美方不想因軍購決定而得失印度，畢竟該國在其印太戰略上舉足輕重（註）。然而，華府不執行制裁，亦可能考慮到印度逐漸減少購買俄製軍備的意願。至於今後美國能否如俄國那樣，在裝備種類、技術合作和價錢上盡量滿足印度要求，人們唯有拭目以待。

印不依賴俄油 短期內華府無意干涉

印度十分依賴進口能源，每年從國外入口85%所需石油。該國於2月俄烏衝突爆發以來，從俄國購入1300萬桶原油，相對於去年全年之1600萬桶，其增幅之快，難免引起西方國家關注。

印度並不依賴俄國原油，該國原油一般只佔總進口量約2%，因此新德里強調，近期大量購入，只是為了在全球油價偏高壓力下，乘機買入廉價產品而已。事實上，最近印尼國家石油公司亦表示有意把握機會，考慮購買俄產原油。

印度外長蘇傑生早前在「印度—英國戰略未來論壇」上稱，中東是印度主要原油來源，並指出歐洲才是俄國能源大買家，於3月份從俄國採購之石油和天然氣，比2月份多15%。

無論如何，至少在短期內，美國無意干涉印俄能源貿易——負責國際經濟事務的副國家安全顧問辛格訪印時表示「朋友之間沒有紅線」，理解印度購買廉價石油的需要；同時指出，美國準備為印度提供更多能源和軍備來源，但不想見到印俄能源貿易急速增長。假如美國能夠讓印度買到明顯低於現價的石油，而且保證供應穩定，新德里會不會完全放棄俄國產品呢？

俄國印度巴基斯坦三方博弈

巴基斯坦時任總理伊姆蘭汗在俄烏衝突爆發前夕訪問莫斯科。伊氏訪俄主要目的是尋求經濟合作，特別是落實俄方投資和興建的「巴基斯坦流天然氣管道」計劃，該管道長1100公里，連接海港城市卡拉奇和位於旁遮普省的卡蘇爾，巴方渴望該項目最終會帶來可觀收益。

俄國總統普京或會回訪巴基斯坦。在俄烏衝突、莫斯科面臨空前孤立的前提下，非西方世界也許是俄羅斯僅有的外交空間，而莫斯科也不會放過當其傳統盟友印度逐漸傾向西方時，拓展對巴關係，從而維持在南亞的影響力。相信新德里一定會密切關注俄國外交政策的變化：假如俄巴關係升溫，或者因依賴中國支持而採取不利於印度的立場，歷史悠久的印俄關係才有可能動搖。

註：《美國敵對國家制裁法》於2017年起實施，旨在懲罰俄羅斯、朝鮮和伊朗等國；該法律包含美方可以制裁購買俄製軍備的國家，但容許在個別情况下不執行相關制裁。

作者是時事評論員

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[楊達]