鄭立：林鄭將下台了 開心滿意啦？

最後李鵬沒有下台，其實他有沒有下台都不重要，因為我已不再關心他了。因為之後我每隔幾年，都聽到有人叫人下台，首先是「老懵董」下台，然後是「貪曾」下台，然後是「狼英」下台，現在是「777」下台，他們每隔幾年，就會改一個花名，後面再駁上「下台」兩字，之後再叫一次同樣的口號。

他們最後總是下台了，之後我就會見到那些人在慶祝，一陣階段性勝利的喜慶。然後這麼多年全都下台了，民主派贏完又贏，後來還「贏了5比0」，贏到最後，我怎樣都覺得，市民的生活愈來愈困苦。我在疑惑，為何一直贏，卻一直失去更多的東西。如果誰下台就解決問題，為何我們過幾年後，又要叫另一人下台呢？

難道我們活在鳥山明漫畫《龍珠》的世界裏，出版社為了拖長故事賺錢，所以菲利輸了就要打斯路，斯路輸了就有魔人布歐，打來打去也打不完嗎？如果讓誰下台並不能改善任何事，那這麼多年不斷叫這種口號的人，又為何而叫呢？還是叫這種口號，會有快感呢？老實說我完全感受不到快感，甚至感到無聊，這些人終有一日會下台的，但那不意味任何事。

林鄭月娥宣布，她不會競逐連任特首，那就是說，之前叫林鄭下台的人，要得償所願了。我在想，他們實現了願望，開心啦？滿意啦？要不要去慶祝一下，去「M記」叫個玉子將軍漢堡，再「全場一人一杯朱古力奶昔，我請」呢？

有時我真的很羨慕這些人，只要看到有人下台，即使自己的處境愈來愈惡化，都可以快樂一陣子，可以覺得自己贏完又贏，令我這種常常感到不快的輸家很妒忌。

作者是專欄作家

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[鄭立]