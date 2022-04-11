何昆洛：別再輸掉一代人

留意李家超、林鄭參選發言相異之處

記者會上，兩人均選用藍色為主調、香港島商廈林立的維多利亞港作背景。從發言標題、行文結構論，5年前林鄭的「迎接香港新景象」與今年4月9日李家超的「同為香港開新篇」可謂同樣相似，兩人分別先陳述中央免職、參選及香港回歸云云。類同的地方，難免會予人一種「新瓶裝舊酒」的觀感。

惟筆者認為，兩人發言內容相異之處同樣值得關注。以各個關鍵字出現的頻率論，其一，被視為香港回歸方針的「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」，於林鄭發言內各出現一次，而李則提及「一國兩制」3次，全文並沒有提及其餘兩詞。其二，雖則兩名參選人都有用「香港回歸祖國」的說法，但李提及「國家」兩字達6次，此詞則沒有出現於林鄭當年發言。當然，李亦有用其他於過去5年方開始出現的用字，包括「愛國者治港」、「國家『十四五』規劃」、「粵港澳大灣區建設」等。無疑，「一國」就是「開新篇」的其一主調。

失去的不限於年輕一代

上屆行政長官選舉，於2014年「佔領中環」運動後舉行，當時林鄭曾提及「我明白近年社會出現了一些情况，令到大家很關心、很擔心，甚至有些時候很痛心，難保有一些人會很灰心」。而本屆選舉，則在2019年反對《逃犯條例》修訂的運動後舉行，李形容為「由亂及治的變化」。雖只是草草幾字，但對市民大眾而言，社會動盪的結果就是《港區國安法》的來臨，以及一代人的離開。

參考英國內政部的統計及調查，截至去年底已有逾10萬港人申請英國國民（海外）護照簽證許可，準備或已經移居當地；其中逾六成移民港人為35至54歲，受訪的大部分人已婚、具學士或以上學歷，可謂身處「收成期」的一群。以上數據仍未包括移居其他國家的人，例如加拿大、澳洲等。與上屆選舉相比，我們失去的不限於年輕一代，而是移民的一代人。

或者，我們5年前會詰問：「仍然要相信，這裏會有想像？」但今日筆者看見的是「哪個亂世沒有離別」。願新香港下的香港人，「在亂流下平安」。

作者是香港教育大學學士畢業生、德國波恩大學歐洲研究碩士畢業生

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[何昆洛]