趙永佳、何素恩、潘宇軒：教育創新欲速不達 有心人共學同行

另一方面，全球化和科技急促發展帶來前所未有的機遇和挑戰，世界各地紛紛提倡教育改革，尋找回應時代需求及全球競爭的出路。因此，香港的年輕新一代需要裝備自己，成為一個能動性更高、更具創意、更有解難能力的人，以積極的態度應付職場以至人生的挑戰。

最近我們的研究團隊有機會參與陳廷驊基金會於2020年創導的「Future Education in Action」計劃，以校本創新的方式推動價值為本的生涯規劃教育。計劃由基金會與教育燃新共同合作，在樂善堂余近卿中學（余中）及香港兆基創意書院（創意書院）推動教育創新，並由香港教育大學研究團隊負責記錄及評估整個共創過程。

「由下而上」及「共創」方式

計劃現時仍在繼續進行，研究團隊現階段觀察到「由下而上」（Bottom-up approach）及「共創」（Co-creation）均是有利教育創新的重要條件。而兩校的管理層，如校長和校董會給予足夠的空間，放手讓有心的老師試驗各種方式，更示範了教育創新的領導力。沒有他們的信任，教育現場的創新根本無從談起。有別於一般校外發起的計劃，本計劃並非為學校提供一套現成的課程，而是讓學校自主去摸索一套與校情相適應的計劃──透過引介過程導向學習（Process-oriented learning）、實境式學習（Authentic learning）和設計思維（Design thinking）等教育創新模式，帶動教師和機構的學習，從而改善校本課程。

作為推動教育創新的一員，教育燃新在訓練的過程中擔起促導者（Facilitator）和共學的角色：聆聽老師的意見和感受、並迅速回應他們的需要。正如教育燃新成員所言：「我會尊重番唔同學校，佢哋（老師）要按學校情况去craft（設計）課程，回應佢哋學生嘅專長、特質同需要，呢個先係最重要。由佢哋自己去發現，我哋只喺旁邊隨時做一啲facilitation（促導）同提點，唔可以取代咗佢哋嘅角色。」在幾乎每月一次的同行過程中，他們透過設計釐清及交流意念的活動、分享各地教育創新的例子，帶動老師逐步從學生的需要，嘗試將教育點子深化成一些生涯規劃教育方案的原型（Prototype），並在學校試行。

教育創新殊非易事，要在現有體制下，甚至課程內進行，更是難上加難。在共創同行時，教育創新者既要尊重教師的想法和學校的文化，因應師生的需要設計培訓內容；另一方面亦要讓教育工作者反思舊有模式，啟發他們以新思維培育學生；還要顧及到香港老師繁重的工作日程，不能操之過急。

校情有異 或需「度身訂做」發展方向

上述兩校不論辦學理念、資助模式、學生背景，以至行政管理都相當不同，因此對於「生涯規劃」的想法、工作策略和目標都有顯著分別。同行的教育燃新在訂定培訓策略初期便已面對挑戰，他們往往需要就着兩校老師不同的思考、需要及期望，並因應學校的教育取向不同而即時調整策略，為兩校「度身訂做」培訓內容，這些都不是「由上而下」的現成計劃容易滿足的發展需要。

雖然兩校均運用「設計思維」作為校本設計的基本框架，但卻設計出面貌截然不同的生涯規劃教育。創意書院團隊希望改善書院固有的班導師及成績匯報制度，故提出以「校友師友計劃」及「學生學習歷程檔案」作為雛形。他們曾邀請任職舞台服裝設計師的舊生回校分享求學及工作經驗，並請舊生主辦服裝與設計工作坊，吸引不少中四、五同學參與，成功加強舊生與學生的聯繫，成為生涯規劃教育的資源。余中的情况跟創意書院不同，學校已有正在運作的「迎曦學院」作為切入點，為全體中一生提供多種生涯規劃課程，如扒龍舟、參與電競活動、為長者拍婚紗照等，以提升他們的共通能力及對各行業的認識，並塑造正面的品格和價值觀，如堅毅、同理心等。因此教育燃新在余中的着力點在於提供改善策略建議，令正在發展的項目更加全面。

教育創新不能一蹴即至

在計劃的第一年，參與老師對於「由下而上」及「共創」方式的培訓設計有不同的意見。有教師認為計劃起動初期花太多時間在「交流」和「自我認識」上，跟他們預期「完成培訓」後獲得即時可用的資源和工具有出入，但亦有老師提到共創的過程能讓他們獲得靜思的空間，好好整理思緒，反省生涯規劃的初心。

此外，也有老師指要在學校達成共識作出行動很困難，「同事嘅mindset（心態）企得幾硬……有一大部分嘅同事好肯接受改變，但係本質上面佢都仲有啲好傳統嘅諗法」。正正因為同事之間有不同的思維模式，要改變別人的固有觀念不容易，推行教育創新時，游說並爭取支持極為重要。

香港教師的日常工作繁忙，欠缺足夠心力深入研究各種教學方法。真正了解學校及教師需要的同行伙伴，則可以提供適切的外地教育創新範例和資源以為參考，填補了這方面的不足後，教師往往能把點子發展成為可行的方案。然而，校本推動的方式成本頗高，倘若要將教育創新推展到更多學校，便要平衡成本效益。

外在因素的挑戰

過去整個學年，香港深受疫情影響，參與教師均指跟學生見面機會大減，亦不時要照顧學生額外的情緒需要，加上本地中學課程迎來自新高中學制實施以來的最大改動，由課時安排到學科增刪，均要在短時間內重新計劃。教育創新者在未來，或許也要因應各種宏觀因素，而調整內容設計。

「有心人」的支持

「Future Education in Action」只是剛起步，但計劃展示了中學「生涯規劃」教育的更多可能性，讓「生涯規劃」不再限於升學及就業輔導的思維。但教育創新亦面對重重限制，不能只靠教育伙伴無比的魄力來推展項目，難得的是項目創導機構陳廷驊基金會能給予彈性和耐性，願意按參與團體的實際需要調整計劃階段目標，並持開放與「慈悲」（compassionate）的心，與參與各方一同經歷共創過程，讓計劃能夠超越一般「按時交數」但失卻靈魂的教育項目。

實踐創新的過程非常漫長，教育體系的慣性更是不易撼動，再加上最近第五波疫情爆發，政府宣布全港中、小學提前於3、4月放暑假，為教育界帶來更大挑戰。面對種種難關，在當下推動教育創新的「有心人」更需要緊記欲速不達的道理，共學同行，而在照顧當前疫下師生身心需要的同時，也要不忘初心，尋找前行路向。無論是政府、商界，甚至是學校管理層，都要審時度勢，不斷修訂方向，同時持守價值，以創造美好的成果。正所謂「一步一腳印」，相信每一個挑戰將化成動力，鼓勵着處於艱難的教育先導者，以積極與正面的態度，打開教育的無限可能。

作者趙永佳是香港教育大學社會學講座教授，何素恩是香港教育大學香港研究學院研究助理，潘宇軒是香港教育大學教育政策與領導學系講師

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[趙永佳、何素恩、潘宇軒]