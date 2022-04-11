王耀宗：俄烏戰爭衝擊世界政局

經此一戰，世界之政治經濟秩序，特別是歐洲範圍，已不可能回到俄國侵烏之前的狀態；西方更有評論家認為一個嶄新的世界秩序已蒞臨（dawn of a new world order）。我個人認為此結論似下得略早，今次變動未必似1989至1991年蘇聯社會主義帝國崩潰，及東歐諸國從共產主義桎梏解放出來那麼巨大。但俄烏戰爭之後，不論達成的和平條件怎樣，都已對世界政局造成影響，其幅度有待日後事態發展及觀察。

歐洲能源政策勢改變

首先，俄烏戰爭是二戰後，歐洲70多年來第一次有大國與另一主權國的戰爭，震撼性不言而喻。歐洲的能源政策勢必有翻天覆地之改變。過去10多年，歐洲放棄自己能源自足的計劃，與俄國合作，依賴俄方石油及天然氣，「北溪2號」之建立將令德國更依賴俄國。另外，歐洲在環保政策上佔世界領先地位，放棄核電及傳統燃料進行得如火如荼。

此後，這方面必有大變動出現。德國固然已立刻暫停審批「北溪2號」，對俄實施全方位制裁，但現在歐洲仍要每日付給俄國10億美元購買石油及天然氣。德國已加緊儲存煤炭及建立天然氣儲存站；波蘭正籌備建立新核能發電站；英國極可能重開北海煤礦開採；挪威計劃擴大在北極採油；法國加快建立核電發電廠；整個歐洲準備從挪威及阿塞拜疆鋪設管道，增加輸入天然氣的數量等。

歐洲各國傾向重新依賴傳統燃料的前景，會令全世界環保政策遭到重大挫折。另外，發展中國家如中國、印尼及印度等，其環保政策進展有限，中國用炭量仍在增加，預計2030年前達到最高峰。美國是北約領頭人，俄烏之戰令油價大升，通脹高躍，美國總統拜登被迫開放戰略油庫，每日釋放100萬桶石油，歷時6個月；同時，油價高企令美國國內頁岩氣之開採變得有利可圖。長遠來說，對歐洲之穩定燃料供應有一定幫助，可進一步減少依賴俄國。

北約「翻生」 成員增國防經費

更甚者，俄烏之戰亦令北約「翻生」，此方面不說自明。戰爭令鄰近俄羅斯之國家如波蘭及波羅的海三國（拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛）等，神經高度緊張。當年美國時任總統特朗普為求歐洲增加北約軍費，幾乎與各國撕破臉，如今北約不少國家自動增加國防經費；其中德國更改變自二戰結束以來的政策，運送武器到衝突地區，總理朔爾茨亦立刻增加1000億歐元軍費，得到社民黨及基民黨兩黨共識支持。朔爾茨更答應從2024年起，每年會將GDP（國內生產總值）的2%用於軍費，過去20年該國軍費每年只是佔GDP約1%，這將令德國變成世界第三大國防開支的國家，僅次於中美。2018年，法國總統馬克龍曾公開呼籲歐洲應成立一支「真正的歐洲軍隊」（a true European army）以應付危機，歷史證明他有先見之明。

重新引起對核武攫取

此外，俄國總統普京在戰事中提出動用核武之可能，舉世駭然，可惜西方沒有嚴肅處理，而是聽而不聞，這種態度只會給俄國壯膽，加劇其冒險主義行徑。學者普遍認為，這70多年來的世界和平來之不易，其間雖有不少局部戰爭，但世界和平大體上持續，其中一個重要因素是核武「第二擊力量」（second strike）的存在。這種「保證互毁」（mutual assured destruction）使敵對兩方不敢輕舉妄動，縱然擁核國從早年的美蘇兩國增至現今9國，包括印度、巴基斯坦及北韓等，世界仍維持一個恐怖的平衡。這個平衡如空氣一般，令人意識不到；但今次普京的警告，使世人重新意識到這世界的脆弱及不穩定性，這對遏止核武散播（nuclear proliferation）極端不利，肯定會重新引起新一輪對核武的攫取，日本即為一例。

雖然俄烏戰爭在歐洲發生，但對亞洲各國的安全形勢或秩序亦有重大影響。俄國是發動戰爭者，入侵另一國領土，干犯聯合國的主權規條，早前已有141國投票反對俄國的侵略戰爭，另有35國棄權。亞洲各國自然從這個觀點重新考慮國家安全問題，首當其衝的是日本。俄烏戰爭會令日本政壇之鷹派傾向更強烈，特別是對核武的掌握。日本又會否更為強烈要求美國容許其在遭到空前威脅時，讓日本戰機攜帶武器攻擊敵方？而增加軍費更自不待言了，岸田文雄政府進一步對中國強硬是不可避免了。

至於南韓新一屆政府，候任總統尹錫悅盼望與美、日及澳洲有更密切協作關係，以便未來可加入美、日、澳、印度的「四國安全對話」（QUAD）。至於東盟，除新加坡正式指摘俄國侵略外，其他不少國家都採取模糊態度。有關國家的取態，正正表現了中國影響力。

北京三方面研判俄烏戰教訓

最後一點，似乎每個人都在問的，就是俄烏戰爭會否增加北京攻台之可能？我個人的看法是：談機率並沒有多大意義。若說攻台的機率從俄烏戰爭前的90%減到70%，也是白說，這表示攻台的可能性仍然較大。北京當然會全方位研判從俄烏戰爭可汲取哪些教訓，這起碼有三方面：第一，從俄軍於戰場之不濟，研判解放軍之質素及備戰情况；第二，從今次西方各國（包括政府與民間，如志願軍、接受烏難民等）支援烏克蘭的熱烈情况，要判斷如果將來攻台，此種情况會否出現；第三，台灣本島居民會否與烏克蘭人民或軍隊一樣，團結一致抵抗外來者。

若北京認為這3個問題都不成問題，則攻台仍是一個絕對可能的選擇。在第二條問題中，關鍵角色是美國的支援。有人認為俄烏戰爭的啟示是美軍不會來。我認為具體分析推不到這個結論，畢竟美國在全世界有約750個軍事基地。無論如何，北京攻台必須有百分之一百的把握，因為如果失敗，將會永遠失去台灣。

作者是嶺南大學政治學系前系主任

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[王耀宗]