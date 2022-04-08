田德文：中歐峰會 增強世界確定性

中國和歐盟分別是世界第二及第三大經濟體，雙方互為最重要的國際貿易伙伴。據中國官方數據，去年中歐雙邊貿易額達8281.1億美元，激增27.5%。今年首兩個月，在世界局勢動盪加劇的背景下，中歐貿易額同比增加14.8%，達到1371.6億美元。無論對世界格局還是世界經濟來說，中歐關係大局穩定都是至關重要。

毋庸諱言，中歐雙方在歷史文化、政治體制、意識形態和發展階段上有很大差異，對很多問題的看法不同。中歐關係能保證大局穩定健康發展，依靠的是雙方相互尊重、求同存異和互利共贏。在當下時局艱難的時刻，此次中歐峰會延續這種精神，為會談成功創造了條件。

按聯合國憲章辦事 助俄烏止戰促和

第一，相互尊重。國之交如人之交，自尊是前提，互尊是基礎，對雙方關係重要性的共同認知是結果。此次峰會中，習近平主席和歐洲理事會主席米歇爾對中歐關係都給予高度評價。習近平指出，中歐要做維護世界和平的兩大力量，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性。米歇爾主席強調，作為主要的全球大國，歐盟和中國必須共同努力，承擔維護世界和平與穩定的共同責任。

俄烏衝突是此次峰會重要話題，歐方強調「恢復烏克蘭和平與穩定是中歐雙方共同責任」，中方表示始終站在和平一邊，雙方在按照《聯合國憲章》宗旨和原則辦事方面的原則立場是一致的。歐洲是俄烏衝突直接的受害者，中方利益亦可能受到俄烏衝突的嚴重損害。在全球化時代，國家間的戰爭沒有絕對贏家，從別國災難中受益不僅違反起碼的國際道德，而且是不可持續。只要以這種判斷為基礎，中歐雙方完全可以為俄烏之間止戰促和發揮更積極作用。

第二，求同存異。中歐雙方對烏克蘭衝突的由來、性質和解決路徑的看法存在不同。習近平在會談中強調，中方堅持對烏克蘭問題從事情本身的是非曲直出發，獨立自主地判斷。歐方強調中歐對維護和平負有共同責任，這種原則立場是中國可以接受的。在雙方關係上，歐方對中國對歐制裁表示「失望」，但未提及中方舉措是對歐方對華制裁的反制。

與戰爭一樣，制裁也是「雙刃劍」，解鈴還須繫鈴人。中方對中歐關係始終秉持建設性的態度，只要歐方相向而行，達成歐盟所期待的「使雙方都受益」的結果並非難事。此次會談中，歐盟對「與中國市場准入和投資環境有關的長期問題」繼續表示關切，峰會授權中歐高級別貿易和經濟對話就這些問題進行探討。中歐關係幾十年的發展證明，國際關係在「存異」情况下「求同」，不僅可行，而且明智，相信中歐雙方可通過平等對話與協商妥善處理上述問題。

第三，互利共贏。國際關係良性發展的基礎，是共同的利益，只要不以「零和博弈」狹隘眼光看待雙邊關係，合作的蛋糕就完全可以愈做愈大。此次峰會中，習近平強調中歐要做促進共同發展的兩大市場，以中歐開放合作，推進經濟全球化深入發展。中國歡迎歐企來華投資興業，希望歐方也為華企赴歐投資發展，提供公平、透明、非歧視的環境。

中國和歐盟加強在戰略層面的更好對接，對引領中歐務實合作全面發展具重要意義。為此，習近平倡導中歐雙方探索中國新發展理念、新發展格局同歐盟「開放性戰略自主」經貿政策的契合點。此次峰會中，雙方領導人同意繼續在氣候變化和能源轉型方面開展合作，歐盟呼籲在第27屆聯合國氣候峰會（COP27）之前，採取額外措施逐步減少煤炭使用，承諾與中國共同努力落實昆明聯合國生物多樣性大會（COP15）達成的建立「新全球生物多樣性框架」目標。

此次峰會展示出中歐領導人對雙方關係的信心，非常富感染力，有助為世界注入更多確定性。習近平主席發言表示，「8年前，我提出中國願同歐洲一道打造中歐和平、增長、改革、文明四大伙伴關係，中方的這一願景至今未改變，當前形勢下更有現實意義」。中歐有廣泛的共同利益和深厚合作基礎，只要雙方秉持建構「新型國際關係」的基本理念，以中歐團結協作應對全球挑戰，則未來可期。

作者是中國社會科學院歐洲研究所副所長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田德文]