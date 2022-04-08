曾志豪：「李家超」出選對香港的影響

李家超宣布辭職並表態要參選特首，究竟會對香港帶來什麼影響？

我們從李家超辭職記者會的表現，已能看到一二。

他在政總召開辭職記者會，有主持介紹他出場，有手語傳譯服務，他整個就像是代表政府召開記者會。他當時的狀態是「已宣布辭職」，當然，技術上要等中央批准才生效，但他已安排休假。

作為對比，當年曾俊華辭任財政司長，他是在政府總部西翼大堂見記者，無主持無翻譯無背景板，只是借用了一個大堂。

這個對比不可謂不鮮明。過去的有意參選者都懂得避忌，不會用政府資源去展開競選工程，曾俊華和一眾AO（政務主任）出身的政治人物懂這個道理並且願意遵守，但李家超為何就大模斯樣在政府總部利用政府資源宣布這個決定？

有人勸阻他不合規矩嗎？他為何不遵從？還是已經無人敢勸喻這個新貴？這個看似簡單的場地安排，其實代表了公務員系統所信奉的政治行為規範標準。李家超的行為是否代表，他上任後的香港，不再遵守這些對行為利益規範的準則？這是否就是外界所謂，北京要告別公務員系統，要告別這些凡事被程序掣肘約束的條條框框？這就叫「敢於作為敢於承擔」嗎？

那以後的香港，還會有規矩可言嗎？

另一個變化，當然就是李家超感謝稿，指感謝林鄭月娥於2017年委任他為保安局長，以及於去年6月委任他為政務司長。

作為對比，當年曾俊華辭職演說，卻說多謝前任特首提名自己出任主要官員。眾所周知，中央對主要官員有任免權，特首只有「提名權」，李家超是搞錯了政治倫理。這代表他真的「不熟書」，對《基本法》的認識也相當有限，就這樣一個人物卻極有可能成為特區真命天子，這代表什麼？代表北京要求的，不是一個典型得體的政客，而是要一個強硬／服從／鬥爭的武官。甚至不懂國際金融經濟都不是缺點，因為中央會代為籌組班底，當然會另找熟財金官員出任。以後的特首，會否就是權力擴大版的「警隊」，專注鎮壓平暴，其他政策，便交由中央指派的官員執行？由一人選舉模式開始，北京全面接管，更無雜音。

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]