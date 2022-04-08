林智遠：應對中概股風暴 化危為機

美國時任總統特朗普在2020年簽署《外國公司問責法案》，訂明在美上市的外國公司，倘3年內未能提供審計底稿、證明非外國政府控制，美證交會可禁止其股票交易，甚至除牌。法例去年實施，中資企業若不接受，預料3年後即2024年將出現中概股退市潮。上月美證交會迫不及待於市場投下震撼彈，公布首批撥入臨時名單的中概股，其後不斷加單，短短約一個月共計11家中概股被「擺上枱」。

美國資本市場集資額大、成熟度高，吸引中概股赴美上市，然而筆者絕不認同證券監管政治化。審計底稿涉及不少敏感資料和大數據資料，甚至蘊藏國家安全機密，例如被撥入第二輪臨時名單的微博，內含國內用戶資料及移動軌迹，數據何其龐大。為此中國證監會一手放寬境外上市公司審計規定，另一手設立「紅綠燈」指導公司，減少審計底稿暴露機密資料，維護國家數據安全。

兩國僵局能否破冰，撲朔迷離，筆者認為爭拗頻仍乃雙方爭取時間，靜靜為約兩年後的最壞時刻鋪排替代方案；况且即使今趟達成協議，誰保證美國政府會否再出招刁難？因此長遠而言，作為國際金融中心的香港，必須主動做好中概股全面回歸的準備工作，強化香港在國家安全及金融中心的地位。

政府日前回覆筆者的立法會質詢，共計19家中概股已透過「第二上市」或「雙重主要上市」回港，佔在美上市的中概股總市值逾七成，並稱已做好準備吸納優質中概股來港上市。可是筆者想指出的是，這個「七成」大有文章，是政府將第二上市及雙重主要上市兩類中概股混合而成。「第二上市」是在美上市的公司，受美國監管，例如阿里巴巴（9988）2014年在美上市，2019年回港第二上市，但香港仍依賴美國監管及以美國準則編製的財務報表。「雙重主要上市」則是在美港兩地皆第一上市的公司，分別受兩地監管。嗶哩嗶哩（9626）於2018年在美上市，2021年回港第二上市，剛在今年3月中發出公告，爭取自願轉換至在港雙重主要上市。

須準備好中概股全面回歸

好了，問題來了——假設美國最終迫使中概股大規模退市，雙重主要上市的中概股可輕鬆抽身，第二上市的中概股或難逃厄運。這亦是已回港第二上市的嗶哩嗶哩，面對在美的退市風險，寧受雙重監管及成本增加之痛，仍爭取轉港作雙重主要上市的主因之一。因此，擬定的迎接中概股回歸方案中，政府必須制訂具體應變機制，「七成已回歸」之說其實包含第二上市的中概股，例如阿里巴巴，真正做到全面回歸，才是為中概股於香港軟着陸的最佳準備。

香港既擁「一國兩制」制度優勢，當前要務是配合中央政府的政策方針，加強內地與香港資本市場的合作，同時把握中企境外上市監管新規定落地的機遇。市場格局既已生變，香港不妨藉此提升全球融資平台競爭力，既能興港，也可安邦。

作者是立法會議員、執業資深會計師

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[林智遠]