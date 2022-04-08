周永新：再一次喚起港人珍惜的共濟精神

新冠病毒病最終會否成為風土病，還待觀察，但市民最感傷痛的，是這麼多長者因新冠死亡，生命的損失真的無可避免？市民更想知道的，是香港會否返回第五波疫情前的情况？這裏指的，並非限聚令會否逐步放寬、失業率上升後會否下滑，或香港的經濟會否回復增長，而是經過這幾個月的種種震盪，香港會否一點都沒有改變、猶如第五波疫情之前一樣？筆者對此並不樂觀，最少在以下3方面，包括政府的管治能力、社會的共濟精神及個人的生活取向，市民的看法，都好像改變了：

政府管治能力下滑是缺乏團隊精神

首先，筆者發覺，市民對政府的管治能力改觀了。市民過去引以為傲的，是香港不止有ICAC（廉政公署），還有一個廉潔和有效率的政府。到了今天，市民不會質疑公務員的清廉，但政府在第五波疫情中的表現，確實令不少市民失望：什麼朝令夕改、防疫抗疫失控、部門欠缺聯繫等，市民這些批評，絕對並非無的放矢；特首最後也得承認，政府的防疫抗疫工作，確實有檢討的必要，但要留待下屆政府作決定。

筆者認為，市民所以對政府的管治能力改觀，並不在於表面的混亂，而是看不到政府有團隊精神，結果官員無論怎樣解釋，因為說法常有差異，無法釋除市民的疑慮。其實，自疫情開始以來，政府傳遞的信息，便常常犯上模糊不清的大忌；到了今天，市民一旦中招，他們仍不知道，自己應該留在家中自我隔離，還是必須入住隔離中心？不要小看這少少資訊上混淆不清，市民得不到政府明確的指示，又怎能配合政府「同心抗疫」？

政府還有一個更大的錯誤，就是做決定時，往往脫離市民的感受；這樣不顧群眾意願的決定，效果怎能不大打折扣？例如兩年前，政府曾一度全日禁止堂食，但打工仔路邊吃飯的情景，看到都令人心傷，禁令被迫修改。又如最近勒令理髮店停止營業，原初所定時間，明顯沒有顧慮市民剪髮的需要，後來也得匆忙容許理髮店復業。這樣的抗疫策略，市民要問的是：政府有從他們福祉的角度考量嗎？官員常說：決定都是「以人為本」，但看在市民眼裏，這只是一堆廢話。

政府能夠贏取市民的信任，是日積月累得來的。特首無法感受市民的「抗疫疲勞」，實在傷透了不少市民的心！如果特首無法與市民有相同的感受，她怎能明白市民的憂慮？為政者必須明白，政府無法理解市民的「所思所想」，制定的政策必然無法得到市民的支持和擁戴。

市民共濟精神在第五波中比前遜色

其次，筆者發覺，在第五波疫情中，市民的共濟精神，明顯比前遜色。所謂共濟精神，簡單來說，就是社會一旦遭到危難或突發性事件時，市民首先想到的，應是如何透過自身力量去解決，及對受影響的市民伸出援手。多年來，香港曾出現無數次突發性的危難事件，市民熟悉的，例如超強颱風來襲，及大雨引發的山泥傾瀉等，政府的援救行動當然重要，但民間的互助也是不可或缺的，包括即時對受害者的救助和關懷。

第五波疫情來襲時，政府的應對方法備受批評，不足之處，路人皆見，但在這個時候，民間的共濟力量有發揮出來嗎？相比第五波疫情之前，當失業率一度攀升至7%，有工會團體要求政府設立失業援助金，但政府以諸多理由推搪，那時民間自救力量出來了：有公司職員自願各做半份工，不想看到有同事被辭退；有小食店老闆以成本價出售飯菜，務求收入驟降的基層家庭有兩餐溫飽；有地區組織發起募捐運動，按照個別家庭的需要送上物資；有專業人士利用假期，協助雙親外出工作的孩子在家中網上學習。這些都是民間共濟力量的佼佼者。

40年來建立的地區支援網絡失效

但到了第五波，疫情造成的傷害比前4波厲害得多，但相比之下，第五波民間顯示的共濟力量，卻好像消失了，特別在地區層面，看不到居民組織以往那種自發性的互助和關懷。有意見認為，隨着眾多區議員離職後，40年來艱苦建立起來的地區支援網絡，今天已蕩然無存，以至政府要推動各種地區支援行動，根本不知從何入手。

不過，從另一角度看，共濟力量在第五波所以未能發揮出來，可能是政府太着重中央的協助了！民間有心人士和組織，既然知道中央會提供幫助，他們自發性的關懷行動便相應的減少。筆者聽聞有退休護理人員，曾想過到安老院舍協助照顧長者，但知道政府有意輸入千名內地照顧員後，也就打消這個念頭。如果政府能及早發起義工協助照顧長者，或許安老院不會如今天這樣「傷亡慘重」。

中央的協助是好的，市民也心存感激，但政府沒有想過發動民間的互助力量，實在是一大敗筆。無疑，現在民間也出現了幾個抗疫聯盟等組織，但民間過去那種互助精神和熱忱，在第五波中卻好像被埋沒了。政府雖承認欠缺地區組織的能力，但不應忘記，民間的共濟力量從來沒有消失，只要行動有意義，市民絕對不會吝嗇對別人的關懷和支持。

「同舟共濟」精神從來沒有消失

最後，筆者發覺，社會愈來愈難有共識，個人的取向卻愈來愈強烈。特首常說：香港是多元社會，市民有不同意見十分自然；這是事實，但特首也很難期望市民對政府施政「言聽計從」。政府也得承認，在第五波疫情中，政府所做的決定，也常把市民弄得無所適從：什麼「動態清零」、什麼「與病毒共存」，到了今天，不少市民仍無法理解；市民能夠做的，是按着自己的需要，走自己防疫和抗疫之路，至於能否與政府一起「打贏這場硬仗」，市民根本不知道自己可以做什麼！

第五波疫情過後，政府要取得市民的共識，相信會比以前更加困難；市民在今次疫情中學曉的，是危難當前，他們只能自求多福。

不過，縱使政府的管治能力如江河日下，市民的互助也因政策的失誤發揮不出來，但港人珍惜的「同舟共濟」精神，其實從來沒有消失；只要政府的政策不再迷失，市民的共濟力量能再一次被喚起，第五波疫情造成的傷害，總會得到平復，因為市民相信，香港並不是一個只顧一己私利的社會。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]