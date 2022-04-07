梁美芬：發揮中英雙語國際品牌

香港兩文三語使用廣泛，這是其他城市所無，若能為中國培育國際上應用型的雙語人才，對中文向國際推廣也是大有裨益。全世界通用英語的人口不下14億，英語更是吸收科技等知識最豐富的語言；同樣地，用中文的人口也不下14億，今天中國的科技發展已是全球數一數二。

中英文的地位將會進一步提高，搭配上香港優質的教育基礎，吸引海內外學生前來就讀，香港具備中英雙語並用的全球最優越條件，可爭取發展成為全球中英雙語教學的品牌。一面為國家訓練精通雙語的各範疇人才，另一方面也為一帶一路上的國家培養精通漢語的人才，掌握中英雙語，在數十億人口的世界中溝通順暢無阻，都是在造福世界，促進和諧共榮、相互理解，加速知識與文化交流。

誠然，英國在全球推廣英語使用非常成功，英語的應用無處不在。英語在數十個國家是官方語言，世界數以十億計的人口講英語。外貿行業也把英語作為通用語言，用於外貿交往、國際經貿、國際禮儀、書信函電、進出口文件等許多方面，可見隨着社會生活的信息化和經濟的全球化，英語的通用性仍是非常突出。

培養雙語法律及各專業人才

《香港基本法》規定了兩種法定語文，實行雙語政策。香港作為中西文化交會和多元人口之地，發展成為亞洲乃至世界的金融中心，英語的運用也是一個不可忽視的貢獻因素。

雖然中文要在1971年才在香港得到法律地位，然而自開埠以來，中文一直在香港通行。自改革開放以來，內地的經濟發展、科技水平等等有了顯著的提高，現在已經有不少科技領域是中國遙遙領先，在背靠祖國、面向世界的香港，掌握並使用好兩種語言，不僅僅是造福自己，更是在國家長遠規劃中抓準一帶一路自身定位，為「一國兩制」的建設添磚加瓦。

香港由於歷史原因實行普通法，加之內地推行一帶一路等重大規劃，所以需要與沿線普通法國家的貿易，香港將可恰當地發展成為兩個不同法律體系的中介角色；香港法律人才必須懂用中文來運用普通法，用英文向客戶講解內地的中國法，若好好把握此發展方向，香港法律人才及其他專業人才在一帶一路國家大有可為。

雙語的優勢在香港根深柢固，前途無可限量。不管海外法官的去向，我們一心一意進一步打造雙語品牌，亮眼於國際，這是香港的優勢，也是特別行政區的重要使命。

作者是華人學術網絡成員、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁美芬]