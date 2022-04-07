何小芳：精簡城規程序損公民權利 得不償失

城市規劃是發展的第一步。《城市規劃條例》早在1939年訂立時已確立公聽程序，在其後80多年經過幾次大修訂，都加強了公眾參與。每次修訂都有公眾諮詢，甚至以白皮書形式進行；但今次政府的建議修訂卻未有詳情。以1996年白皮書為例，它詳細解釋當時的條例、擬議修訂條款及原因，給公眾考慮。城市規劃是要公開、公平、清楚明確，具高度效率並減少延誤，作全面考慮，有效善用土地資源。白皮書亦指出這些目標有時互相衝突，所以要取得平衡。現行條例就是希望達到平衡的結果。

幾輪諮詢不重複 程序多11個月內完成

根據現行城規條例，在制訂新的或修訂法定圖則時，是有幾輪公眾諮詢，但它們並不重複，而且各有其特定原因。首先，在法定圖則刊憲後有兩個月時間，讓公眾就擬議的土地用途和限制提交申述。城規會把收到的申述公布，讓公眾在3星期內對申述的內容提出意見。之後所有申述人及提意見者可以出席公聽會，當面發表意見，讓城規會有全面考慮。現時一般限時10分鐘。

如城規會順應有關申述而作出修訂，便會公布修訂。為保障市民利益但又避免重複，任何人（除了原申述人和提意見者）都可在3星期內對修訂提出進一步申述。城規會便再聆聽公眾意見，然後作決定。修訂的圖則會成為草圖，連同有關申述、意見及進一步申述，提交行政長官會同行政會議核准。

整個過程為期11個月，但如有需要，城規會可要求行政長官延長最多6個月。由於過往絕大多數程序都在11個月內完成，只有很例外的情况，如極具爭議的古洞北／粉嶺北才會申請延長，而且行政長官是可以不批准延長，所以政府的這次修例，一直說規劃程序需時17個月是誤導；而解說稱把17個月大幅壓縮至9個月，更是自欺欺人。

若基於失實的誤導，而且用「精簡程序」的藉口，妄將數次不同公眾諮詢減至一次，並且授權城規會選擇性邀請申訴人和提意見者出席會議作表述，實在是粗暴地剝奪市民參與城市規劃的權利，把我們的城規條例倒退80年。從正常程序的11個月，減至所謂精簡的9個月，只是慳了兩個月時間，但卻剝奪了我們的公民權利和破壞平等、公開透明的原則，亦破壞了政府的公信力，令市民覺得政府恃着強權、霸道和偏頗；到頭來亦可能引起司法覆核，貪快得慢，實在對社會有害無益。

為何要限制「改劃申請人」身分？

此外，在現時條例下，任何人均可向城規會提交改劃申請；新建議卻限定只可由申請地點的土地擁有人，或相關公職人員及公共機構提出。這建議更剝削市民對改善環境而提出意見的權利。事實上，公民社會組織如長春社曾以改劃申請引起關注並保留了景賢里，而達到保育文化遺產的目的。這不是對社會的益處嗎？現時提出申請時，已規定申請人必須通知土地擁有人，城規會亦會審視項目是否合理、其執行可能性而作出決定。為什麼還要限制申請人的身分呢？再者，如果針對政府土地，為什麼一般市民和公民團體不可以申請呢？是否只讓財團和官員話事？市民連想表達願景都沒有渠道？要知道，在城市規劃範疇，每個人都是利益相關者，都有權發聲表達意見。

新建議亦提出城規會考慮改劃申請時不再讓公眾提出意見，而只在同意改劃後的修訂圖則時，公眾才可向城規會申述。為節省一個月的處理時間，就犧牲市民表達意見、讓城規會全盤考慮的機會。倘若在市民申述後，城規會才改變修訂，又要重新刊憲，豈不是浪費更多時間？

整個土地發展過程往往長達10年，城規程序只佔一個小部分，公眾諮詢的時間更是微不足道。為什麼要把發展緩慢的責任，推落到城規條例的公眾諮詢上呢？事實上，由於城規條例有時間限定，所以是非常有效率的；反而一些政府內部的行政程序，例如實際收地手續，卻往往需時數年執行。

城規路上人人有份 非「有權勢才可話事」

政府希望加快發展速度，目標是良好的，但手法差劣。現行城規條例雖然未必是最理想，但起碼較公平公開，亦讓市民表達意見以謀求共識，實在不應以所謂「精簡」而只快一兩個月時間，就剝奪市民權利。在城市規劃發展的道路上，每個人都是有份的利益相關者，不是有權勢的人才有話事權。社會愈進步，愈要維護市民的表達權利。把權力集中於政府和權貴，對社會的進步和公平公正是百害而無一利，得不償失。

作者是長春社理事、城市規劃師

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[何小芳]