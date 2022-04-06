鄧潔：後疫情時代——痛定思痛 補齊短板

香港社會治理3方面需加強

早發現、早隔離、早治療是目前全球公認防止疫情擴散的基本共識。「早發現」即盡快識別確診者，是第一步。2021年1月政府開始封區強檢，是識別確診者的有效嘗試。但這時起香港基層管理體系薄弱已初見矛頭，工作人員上門請住戶檢測，會出現叩門無人應，是由於人員無法判斷及不掌握住戶基本信息，令封區檢測效果打折扣。今年初頻傳「全民檢測」風聲，「按區域還是身分證號碼劃分」引起廣泛討論，如何不漏一人完成，更成熱議話題。但此事因錯過最佳時機而擱置，也突顯香港社會基層管理的漏洞。

香港作為全球人均壽命最高的地方，疫情下卻未能很好保障長者生命健康。長者垂危卻需長時間等救護車的情况頻頻出現，很多長者沒能撐到救護車趕到。高確診率和死亡率讓社會再次關注長者的生存環境——法例規定長者院舍最低人均居住面積僅70平方呎，加上疫情爆發期醫院牀位有限，輕症長者被送回安老院，導致安老院頻頻失守，大批長者染疫甚至去世。香港65歲及以上老人約佔總人口兩成，且老齡人口增長速度不斷加快，香港正面臨安老院求過於供、缺長者護理人員等棘手問題。政府應充分考慮長者需求，為興建安老院劃撥相應土地，積極培養和引進護理人員，並發揮本港創科優勢，善用科技提升長者照顧效率。

為致力推動經濟發展，香港長期奉行市場主導模式。社會正常運行時，它可較好激發市場活力，給社會更大自主權；但遇突發狀况，尤其公共衛生事件如新冠疫情，它便暴露社會動員和協調組織能力的不足。第五波疫情初期，醫療系統一度崩潰，很多確診者只能自行居家隔離，獨居確診者只能靠親友送食物和藥物度過隔離期，情况曾非常混亂。幸而中央緊急組織召開疫情防控協調會議，在防疫物資及醫療團隊等各方面給香港全力支持。會後香港逐漸形成「中央鼎力支持、特區政府全力行動、社會各界通力配合」的抗疫機制。香港各界紛紛貢獻所長，援助抗疫所需。中央向香港援助大量物資，如何高效有序派發給市民，考驗港府團隊。這情况猶如2020年9月，在中央全力支持下，香港進行為期14日的普及社區檢測計劃，約178萬人次參加，為日後社區檢測中心的運營提供參考模式和寶貴經驗。未來特區管治團隊應及時總結經驗，形成機制，在突發事件來臨時，可做到高效能統籌並調動全社會力量。

疫情是對全球政府管治能力的考驗，只有本着生命至上的第一原則、尊重科學的嚴謹態度，才能走出符合本地情况的高效防疫之路。若不及時總結經驗，放任不管，只會為下次危機埋下隱患。

用後疫情時代的角度思考和看待問題，用發展的眼光進行疫後重建，才能掌握主動權。逆水行舟不進則退，停滯不前也是倒退。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[鄧潔]