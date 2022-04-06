馬仲儀：春天真的來了嗎？

疫情和天氣相似。在香港，新感染人數漸漸減少，香港同事說新增的新冠病人現在不多，但原來的病人不少仍然病情嚴重，死亡率甚高，這和有沒有接種疫苗、接種什麼疫苗有關。香港的疫情稍微降溫，但上海疫情卻正熾熱；香港剛經歷過的社會亂象、醫療系統崩潰，亦見於上海疫情中。當然，以中國的管治手法，上海市民受到的壓迫和監控比香港人重，大家值得引以為鑑。

有些市民開始出外活動，有些消閒地點漸見人流，社交媒體也再次見到「美食post」。香港是個貧富懸殊嚴重的地方，另一邊廂，有露宿者被冷酷的公職人員不斷驅趕，甚至隨意棄置他們的私人財物。為了追求公義，露宿者與政府對簿公堂多年，當中有些人已經逝世，相關電影也上映了一段時間，判決才施施然到來。政府在法理上找不到理據，被判敗訴，但香港法官的態度如這兩年處理社會事件一樣，忽略法律應有保障社會公義和個人權利的功能，竟判政府只須向每位提告的露宿者賠償100港元。單是這宗判決，不用看英國最高法院正副院長辭任香港終審法院職務，已經足夠令人對香港法律系統失望。

國際大事亦未見有回復正軌之勢。早前俄烏和談才有一丁點進展，這兩天又看到據報俄軍在烏克蘭北部布查鎮留下殘殺平民的罪證，令人髮指。我十分敬佩烏克蘭總統澤連斯基，他能抑壓憤怒，繼續和殘殺自己人民的敵人談判，為的是盡快停止戰爭，減少人民的損失。但願國際社會不要令烏克蘭人民失望，懲罰那些犯下戰爭罪行的人。作為教友，我希望關傑棠神父——最近在《公教報》發表了篇令不少教友嘩然、有關烏克蘭的文章（註）那位，向教友做個典範，為烏克蘭的死傷者進行刻苦的修行和祈禱。

未來路有多難行 真港人心中有數

世事既無大地回春的美好景象，香港有人將回家陪伴親人，大家也覺得不值一提。未來香港的路有多難行，真香港人心中有數。執筆之時身體抱恙，所以更希望祝香港人身體健康，事事平安。

註：〈馴狼記〉，「牧者之歌」，《公教報》，2022年3月

作者是醫生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[馬仲儀]