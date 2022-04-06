林振昇：善用中醫藥抗疫 走出中西合醫新路向

綜觀過去數波疫情，香港整體治療方案均以西醫為主、中醫藥為輔，當局在推動中醫藥界參與疫情防控、治療等方面似乎欠積極。在今波疫情爆發時，衛生署就曾向各大中醫業團體發信指示，若中醫師懷疑病人染疫，「應盡快轉介病人到就近西醫診所或公立醫院作進一步評估及安排檢測」。事實上，中醫藥診療新冠患者的方案，在內地得到大量臨牀實證，例如今年1月，天津出現Omicron疫情，中醫藥隊伍第一時間組建及接管病區，其間收治近70名患者，無一人由輕症轉為重症；團隊以中西醫結合方案治療重症患者，最終取得零死亡個案的驕人成績。

港府最近積極推動及強化應用中醫藥抗疫，目前在亞博館社區治療設施內，中西醫師會共同診症，一起處方藥物及商議新冠患者的個案發展；另外，當局亦有計劃，將啟德暫託中心其中800張病牀，交由中醫師主導，深度治療患者。這種中西醫協作、聯合會診的情况，過往較為罕見，做法無疑為日後中西醫結合治療的大方向，以及讓中醫進入公營醫療系統，提供了臨牀經驗及實踐基礎。

將中醫逐步納入公營醫療體系

相比內地中醫藥業蓬勃發展，香港中醫藥發展緩慢，甚至仍處起步階段。目前，位於將軍澳百勝角的香港首間中醫醫院還在動工興建中，預計2025年第二季投入服務。該醫院除了提供中醫、中西醫協作等治療方案，更是發展人才及科研的旗艦平台。然而，要推動中醫藥長遠發展，興建中醫醫院只是第一步，還須先解決一些深層次問題。

隨着市民對中醫藥的認識及接受程度增加，政府應順勢帶頭推動中醫藥普及化，將中醫服務逐步納入公營醫療體系，考慮在各公營醫院設立中醫部與病房，讓中西醫學互補長短。至於地區門診方面，當局目前提供的資助門診，與非政府組織及大學合作，以自負盈虧模式經營，每次診金加首兩天藥費收費為120元，較政府西醫普通科門診收費50元高出不少，基層病人或會因節省醫藥費而選擇以西醫治療。政府未來可考慮擴大相關資助額，甚至將中醫門診納入公營體制，吸引更多市民選擇中醫服務，以需求帶動行業發展，同時也能紓減西醫門診的壓力。

作者是港九勞工社團聯會主席、立法會議員

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[林振昇]