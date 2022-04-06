劉銳紹：勸君莫被功名誤 孰惜春意早闌珊──特首選舉提名期開始的一些觀察

（1）假如李家超當選 反映了什麼？

──外傳政務司長李家超將辭職參選，很快就有分曉。假如他參選、當選並獲北京任命，首先反映的是北京仍把國家安全、政權安全放在壓倒性地位，擔心「各種不穩定因素（包括外來和本地）仍會搞亂香港，並可能輻射到內地去」。所以，必須找一名有實踐經驗的官員當特首，領導「穩定壓倒一切」的工作。

──按目前形勢，李家超是不二之選。他曾任警務處副處長、保安局長，現任政務司長的時間雖然不長，但總算充實了履歷。如他當選，反映他與內地公安和政法系統接觸多時，在信任程度和合作經驗已有一定優勢。

──從外界的角度，則有兩大疑問。

一、官方容易把外部因素和本地因素（例如屬於民怨之類的不滿）混為一談，寧可從緊處理，往往造成本地的官民矛盾，但又沒有在適當時候放鬆。如果北京仍採取從緊政策，未來特首只會從緊執行，無法妥善解決根本矛盾。

二、李家超重於警務、治安、安全等工作，但日後香港還要面對經濟復蘇、發展金融、國際事務等棘手問題，他能否應付？

眼前，無人能有答案，一切要新特首上台後用其實績回答。但在北京眼中，只要一切穩定，經濟還是可以發展上去的。當年港英政府同樣政治收緊，但同時可發展經濟。不過，當年是英國與西方世界合作在香港謀利，而今天香港形勢已有明顯變化，這些因素必須考慮在內。

──外界還關注，這次特首選舉風平浪靜，即使有意參選者在背後準備，但均沒有外露，這說明什麼？我想，既因為中央希望壓縮提名和競選時間，免出亂子（見2月23日本欄〈有人辭官歸故里 有人漏夜趕科場──新一屆特首選舉前的觀察〉，文中還有其他觀點，在此不贅），也因為有關方面還想測試各候選人的「領會度」和「服從度」。

這與「忠誠度」不同，時至今日，北京不擔心有心「跑馬仔」的人不夠忠誠，但只有忠誠而不懂領會和理解中央精神，甚或「陽奉陰違」，始終不是上佳人選。所以，中央既然沒有什麼明示或暗示，有實力的人也不敢冒尖或露出頭來表示參選。北京又可藉此「創造威儀」，加強由上而下的管治效果。

（2）怎樣才算「完善選舉制度」？

這次特首選舉跟過去已有很多不同，例如選委會已排除泛民人士，外界關注「完善後的選舉」到底是怎麼一回事？其中值得觀察的是：

──外傳可能只有一人參選（即澳門慣用模式），但果真如此，則顯示倒退。過去，只有2002年董建華競選連任及2005年曾蔭權一人參選，其餘各屆均有二人或以上競選，當中還有泛民陣營的梁家傑和何俊仁成功候選，顯示官方「鬆前門而守後門」（由選委會把關）。如今，官方已緊守後門，前門也把泛民人士「清零」，如果還是一人參選，只反映官方重於操控，無意按《基本法》「最終達至普選」。所以，如欲顯示「完善選舉制度的好處」，那麼至少不應一人參選。

──在競選過程中，讓多於一名候選人真正競爭。按目前的政治氣氛，北京應有信心，沒有人敢搞「小動作」。此外，還可以讓他們面對公眾競選，而不是面對選委會競選。新特首只有通過面向公眾，才能逐步建立可信度，日後才可以逐步解結。否則，只會應驗外界的觀察：如果為官者只懂加強管控，沒有消除根本矛盾和解結之心，如何共渡時艱？

──不要再增加摩擦點。官方有一種慣性思維：為免出亂，只有繼續施壓，才能穩定。於是，本來已十分穩定，結果被官方自己壓出不穩定。所以，必須盡量克制，不要隨便製造緊張事例。

（3）特首選舉的其他觀察

──官方擔心特首選舉出亂子，或者努力防止外國藉機攻擊，但市民的主流反應是：漠不關心！誰當特首也是北京的棋子，只希望他／她不要「去得太盡」就好了。這是一種被逼出來的消極反應，但卻是市民認為最好和最普遍的回應方式。

──通過「完善後的選舉制度」（包括立法會選舉），市民普遍感到只對官方有利，而對民間的選擇權不利。短期而言，這對官方繼續管控有點方便，但長遠來說，只會令日後施政出現更多「不穩定氣流」；官話只會進一步變成軟弱無力的短樁柱，難以成為政策基石。

──經過過去兩屆政府，市民感到內地對香港的管治模式，已由間接管治變成直接管治，由「代理人管治」變成掌權人垂直管治。這些都為「一國兩制」和回歸25周年提供與官方不同的角度。官方可透過輿論機器歌功頌德，但絕不能消除和改變外界的看法，這又陷於另一種空想的管治。

──林鄭月娥以「家庭因素」不競選連任，其實外界並不關心。6年前，她曾用同樣理由，表示將離開官場，但後來卻成為特首。這次家庭因素是真是假，已不重要。相反，外界關注她下台後的去向如何？能否離港，到那遙遠的地方？或者安度晚年，不管身前身後民怨四起，劣迹斑斑？即使她身在鳳閣，但能否消卻恩仇未了情？一切都是掛在空中的問號，只能低吟淺唱：人生如朝露，何處無離散？一葉輕舟去，人隔萬重山。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]