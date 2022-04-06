盧文端：如何看待美英攻擊香港新選制

新選制全面打破美英選舉陷阱

眾所周知，中央主導完善香港選制，主要是因為反中亂港勢力能通過舊選制進入特區管治架構，不僅在議會內肆意拉布，特區行政與立法關係長期對立，立法會內耗空轉，社會管治效能下降，嚴重拖累經濟民生，而且鼓動暴力，宣揚「港獨」，對國家主權、安全、發展利益構成威脅，損害一國兩制根基。香港原來的選舉制度已到了非改不可的地步。

舊選制問題由何而來？主要是因為跌入了英國從香港撤退前埋下的選舉陷阱。由於回歸前後政制銜接的原因，香港回歸後的選舉制度很大程度上沿用英國人撤退前設計的選制。這套選制有兩個要害：一是以直接選舉為架構核心設計選制，滋生大量「有破壞，無建設」的反政府搞手；二是以「民主拒共」為理念進行選舉活動，聚集了大批「逢中必反」的反中政客。

新選制以全面落實「愛國者治港」為原則和目標，針對地解決上述兩個問題。一方面，新選制清楚訂明愛國者標準，並設立嚴格的提名關和資格審查關，確保所有入閘參選和當選者都是愛國愛港人士，絕不容許任何一個反中亂港分子，通過任何途徑和方式混進特區管治架構，變成管治者，這是一條鐵的底線。另一方面，新選制對選舉委員會進行重構和賦權，選舉產生行政長官候任人和較大比例的立法會議員，突破某個界別、地區或政團的利益局限性，優化了參政議政的「均衡參與」，使各階層、各界別、各方面都能在香港特區管治架構中得到充分代表，更充分體現了香港社會的整體利益。

新選制確立了判斷香港民主優劣成敗的根本標準，不是直選成分的增減，而是能否實現良政善治、增進港人福祉。這就是習近平主席所說：「民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解決的問題的」、「鞋子合不合腳，自己穿了才知道」。新選制使香港市民當家作主的民主權利得到體現，愛國者治港原則得到落實，社會各階層界別廣泛、均衡參與的政治格局得到確立，是一套符合一國兩制原則、香港實際的好制度。

新任特首人選必有「鐵肩膀」

美英不斷對香港新選制發動攻擊，主因就在於新選制將反中亂港分子拒之特區政權架構門外，外國勢力不可能像過去那樣，任意操控其代理人利用香港遏制中國，在極力煽動「杯葛」立法會選舉之後，又在特首選舉前夕發表報告，對新選制發起新一輪攻擊。

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍指出，中國人民從來沒有像今天這樣對中國特色社會主義民主制度充滿自信，對發展符合香港實際情况的民主制度充滿自信。香港實行何種選舉制度是中國內政，任何外部勢力都無權干涉。對於美英攻擊香港新選制、粗暴干涉中國內政的行為，中國必然強力反制。去年12月立法會選舉，香港社會各界積極參與，135萬市民出來投票，當然是對美英的有力回擊。今次特首選舉，能得到中央信任和支持的人選，必定將是一名在止暴制亂、實施國安法和新選制中經受考驗，有一副能夠扛得起美英壓力「鐵肩膀」的愛國愛港人士。將這一點作為出任新一任特首的必要條件，也是中央對美英打「香港牌」遏制中國發展的一種必然回應。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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