鄭立：未住夠7年者當警察 有利港府管治

使用不在本地長居的人員維持治安，並非新鮮事。比方說傳統的帝國主義列強與殖民主義者，都喜歡使用非土生土長的武裝人員去維持屬土治安，例如大英帝國在鎮壓北美殖民地時，就使用了來自德意志的黑森傭兵；大日本帝國統治台灣時，亦從本土派來台灣憲兵隊。它們之所以使用這種政策，自然是因為有其優點。

在本地土生土長的人，普遍對於本地人的根結、情感與歸屬感都較強，他們成長期間的親朋好友，也多是本地人。加上很多時他們一旦離開職務或者退休，就要回到本地民間度過餘生，害怕被尋仇，顧慮到這一點，某些人會有較多盤算。特別是本地可能存在有組織性的反政府活動，這也代表他們比較容易被滲透，而有情報泄露的風險，甚至是在執行任務的時候放水。

使用外來的人員，就比較沒有這種感情，他們比較不容易被滲透，也比較願意執行各種社會上有爭議的命令，將來可回鄉退休，與自己之前做過的事情切割。這不一定是指中國內地，也包括那些會去歐美加退休的人。

除此之外，因為有些社會是有繼承與同階級內繁殖的慣性，多代土生土長後，基於內部人脈的方便，警察的後代往往也有很大機會成為警察，而形成警察家族，甚至四大探長這一類警閥。減少使用本地土生土長的人員，亦可以有效防止類似勢力的形成，甚至清除目前已有的警察家族。

可見，使用居港未滿7年的人成為警察，對政府是有百利而無一害的，甚至可以說，為了統治的便利性，政府可考慮大規模向大灣區招聘警察，並盡量減少居港已滿7年者的比例。

作者是專欄作家

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[鄭立]