林新強：香港司法界站起來！當家作主！

這一天，香港人看清楚，英國的所謂「司法獨立」只不過是欺騙世人的說辭。在政治面前，法官也要跟隨意識形態起舞！英國政府行政、立法、司法三權採取聯合行動，當英國國會正舉行有關英國法官在港角色的辯論之際，英國最高法院院長韋彥德及副院長賀知義辭任香港終審法院海外非常任法官。英國政府公然干預英國聲稱的獨立司法系統，向法官施壓，迫使英國政府自我損害司法獨立的行為，赤裸裸地反映英國的雙重標準。

英國來港終院法官 效忠英國非香港

這一天，香港人看清楚，回歸後香港司法系統仍停留在殖民時代。英國最高法院院長韋彥德在辭任聲明提到：「英國最高法院法官及以往多任法官，多年來任職香港終審法院法官……得到英國政府支持，因為從英國政府看來，這符合英國國家利益。」（註）

韋彥德的說法證實英國來港任職終審法院的法官們，他們效忠的是英國，並非香港。他們一直違反香港法例第11章《宣誓及聲明條例》第V部司法誓言：「本人就任中華人民共和國香港特別行政區法院法官，定當擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，奉公守法，公正廉潔，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義，為香港特別行政區服務。」

在普通法下，終審法官的判決可成為判例法，對社會有法律效力，除非立法會訂立法例修改法官訂立的判例法，以立法機關權力制衡司法機關。終審法官的判例法，對香港政府和人民的思想行為產生深遠影響。當英籍終審法官是為英國國家利益服務，那麼他們的審決標準和判決所訂立的判例法，到底是為了英國國家利益，聽命於英國政府指示，還是為香港社會公眾利益？假如是前者，那麼真正損害香港法治和司法獨立的，正正就是香港終院裏受英國政府指派來港執法的英籍法官！

這一天，英國政府撕破臉，以迫使英籍法官辭職，抹黑《港區國安法》，侵害香港司法獨立，試圖破壞香港法治。英國政府天真地以為，英籍法官辭職可以令香港司法界損失高質素法官；英國政府天真地以為，只要政客和傳媒抹黑炒作，便可以破壞香港的法治聲譽。

但是這一天，香港人要告訴世界：香港人有能力捍衛香港的法治！

港法治非英人施捨 回歸後排名大升

香港的法治從來不是英國人的施捨，而是香港回歸以後由港人自己爭取回來的！根據世界銀行對全球國家和地區的法治評審，1996年香港回歸前的全球百分位數（percentile rank）是69.85；回歸後香港法治排名大幅提升，1998年全球百分位數是82.5。2020年香港訂立國安法，當年香港法治的百分位數是91.83，高於英國的89.9。

香港法治排名在1997年回歸後得到提升，很大程度上是因為香港回歸後取回部分終審權。在英國殖民地時期，香港沒有終審權；若港人想上訴，要跑到英國倫敦樞密院，沒有財富根本難以上訴，遑論獲得公平審訊。英國樞密院是一個獨立於英國司法系統、由英國行政機關委派法官組成的法院，以確保樞密院所訂立的判例法不會影響英國本土司法判決。香港回歸後，香港擁有自己的終審法院。雖然部分法官仍是外籍，但足以提升香港法治水平，使香港的法治成為全亞洲第二。

港普通法司法制度 不應受外國干預

香港司法界和法律界毋須擔心英籍法官的離開會影響香港法治。不少前英國殖民地獨立後，它們會取回司法權，並取得高法治排名。法治排名當中，亞洲最高的新加坡、南半球最高的新西蘭、美洲最高的加拿大，都擁有獨立自主的司法權。它們不會聘請其他國籍的終審法官，以維護自己的司法主權，確保法官的判決是為了本國社會和人民利益，並非外籍法官所屬的外國利益。

這一天，香港人要覺醒：香港要取回屬於中國香港社會的司法主權。在《中國憲法》賦予的基本法框架下，香港的普通法司法制度不應受到外國干預。無論香港法官是什麼國籍，必須維護司法獨立於政治，以香港社會整體利益為大前提。在受到英國壓迫之際，香港司法界和法律界人士要團結一致，加強自身法律專業，培訓更高質素的法官和司法人員，向國際社會證明，香港司法界有能力捍衛香港法治！

這一天，香港司法界站起來！當家作主！

註：英文原文可參閱英國最高法院網站（bit.ly/3x7Nm9c）

作者是立法會議員（法律界）

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[林新強]