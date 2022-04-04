王文：被低估的中國政治價值

4波「發現中國價值」浪潮

第一波浪潮，從13世紀意大利馬可波羅到18世紀法國伏爾泰的漫長歐洲啟蒙期，這時發現了中國的神話價值。當時馬可波羅遊記中說中國「遍地是黃金」，伏爾泰也說過中國是世界上管理最好的國家；還有一大批歐洲近代思想家都發現中國、稱讚中國。那時他們把中國當成歐洲走出中世紀蒙昧時代，想要尋找外部理想目標的替代。

第二波從二戰以後到改革開放初期，發現中國的戰略價值。清朝末年的腐朽讓西方看到中國的沒落，除掠奪中國財產之外，整個19世紀中葉到20世紀初，中國是被西方貶低、邊緣化的落後者。但二戰以後，中國一躍成為聯合國創始國和安理會常任理事國，是因為美國和西方希望在戰略上讓中國制約蘇聯，在全球戰略上認識到中國價值的重要性。

第三波從2001年中國加入WTO（世界貿易組織）到2017年美國總統特朗普執政，發現中國的市場價值。1991年冷戰結束之後，中國制衡蘇聯的戰略價值大大下降，加上1991年以後中國一度被西方集體制裁，還有1993年「銀河號」事件、1996年台海危機，到20世紀末，「與中國接觸、再認識中國」成為美國對華政策的主基調。2001年中國「入世」後，大量外資進入，西方看到中國十幾億人市場的重大價值。

第四波從2017年開始，「中國價值」在特朗普的影響下發生逆轉。特朗普政府進行了一場美國國內及全球範圍的對華敵視戰略總動員，徹徹底底把「中國價值」變成「中國威脅」。通過發布一系列文件、報告、演講，美國試圖把中國描述為整個西方、美國的第一大威脅。

3種思潮影響西方理解中國

但中國價值卻是實實在在存在，並且有相當長的一段時間被低估、壓制和被歪曲。其中，中國的政治價值被西方低估、歪曲、抹黑的程度最嚴重。

長期以來，西方對中國政治價值的理解，被3種思潮所束縛——或者說被影響。第一種是封建主義思潮。法國大革命、英國光榮革命、美國獨立戰爭中，一批資產階級個人通過反對封建權貴階層，實現了個人利益。一些西方人認為，中國大批民眾仍是被這些所謂的封建權貴階層所壟斷和壓制，認為中國人在反抗封建的壓力下生活，處於黑暗生活中。這是第一種思潮誤區。

第二種是法西斯主義思潮。西方在半個多世紀前深受法西斯主義迫害，他們拿法西斯主義的影響來判斷中國，認為中國是一個集權體制，無限地壓迫民眾，甚至可以採取非常殘酷的方式。這也是一種巨大的誤區。

第三種是斯大林的共產主義思潮對他們的影響，認為中國是所謂的紅色共產主義社會、個人沒有權利等等。西方社會——尤其是美國——對於中國政治價值的理解沒有到位，主要原因是受歷史毒害太深。

改變這個局面，需要持久戰。中國政治價值的被再發現、再正視和再挖掘，需要更多時間。中國不斷解決自己的問題、不斷發展，那麼世界對中國的理解，終究只是時間問題。

中共建黨百年 對全球3點政治價值

中國共產黨建黨百年來所體現出來的政治價值，對全世界的意義，至少有3點。第一是中國政治價值中所體現出來的進步性，對過去100年的世界，是一次巨大激勵和振奮人心的推動。過去百年，尤其是過去二三十年時間，世界的進步主義思潮受到巨大衝擊。極端主義、民粹主義、分裂主義等愈來愈猖獗，西方政治進程中，極端右翼力量反而更強盛，所以在過去幾十年的世界思潮中，悲觀主義佔據了主流地位。而中國的政治進步恰恰是不斷推動國家的發展和提升民眾福祉，是全世界難得的體現進步主義的景象，對人類文明進程是一種激勵甚至是扭轉。

第二，是中國的政治價值為非西方的廣大發展中國家，提供了一個新的、可適用的政治選項。發展中國家佔全世界人口85%左右，二戰之後的七八十年歷史中，這些國家認為自己國家的政治制度變革選項只有西方一種模式。發展中國家曾經出現第三波民主化浪潮，統一學西方，但罕有成功案例。中國走自己的道路，對於發展中國家是一個有益提醒，它們發現還有另外一個選項，看到參考和借鑑中國政治道路的意義。

第三大政治價值，是對政黨理論和組織的創新。西方語境中的政黨，包括共和黨、民主黨、工黨等在內的政黨概念，是「party」的概念，是部分人（part）的集團利益的代表和呼籲者。而中國共產黨體現出來的政治價值是全民的政黨，代表着全體民眾的利益。這一政治價值，是對過去幾百年政黨理論和政黨文明的提升。

所以，無論對於21世紀文明層面上消極主義的扭轉，還是對於廣大發展中國家政治選項的更新，或是對幾百年來政黨理論的升級，中國政治價值的全球意義是大大被低估，需要被世界重新發現和認知。

作者是中國人民大學重陽金融研究院執行院長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王文]