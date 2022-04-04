狄志遠：溝通：下任特首的重任

我認為未來特首需要做好「溝通」，跟各界都要溝通。港澳辦主任夏寶龍曾談及愛國者治港的5項工作，其中一項就是要團結及動員社會各界為香港服務。但是，在團結及動員前，就要溝通。

我認為未來特首要溝通不同人士，簡單可分3個方向：

（1）香港

在香港這方面，也可分3個層次：

a.公務員

香港的行政系統是18萬公務員，真正執行政策的是他們，而不是問責官員。非公務員出身的問責官員，到今天仍難以推動公務員工作，不少官員基本是「無兵司令」。公務員出身的問責官員，在這方面是有優勢，但綜觀現時公務員出身的問責官員，他們只長於給下屬命令，而下屬就是執行，但偏偏公務員出身的問責官員，政治理念不高，有關政策都是蕭規曹隨。

政府跟公務員的關係是時候要改變。一方面，公務員是問責官員的下屬，但實際更像伙伴。這種伙伴關係是很重要，不是公務員在等問責官員的指示，而是在溝通中，公務員成為問責官員的謀士，而問責官員也要願意為公務員承擔政治責任，這才令公務員團隊信服。

b.市民

過去香港殖民地政府的成功，在於其行政吸納政治的管理，以不同的委員會吸納不同界別，甚至不同意見的人。這樣既將不同界別精英吸進政府體制內，也強化政府對民意的掌握。現在的委員會，則多成為政治報酬，而且多只集中吸納支持政府或跟政府意見相近的人士，民意的掌握卻愈來愈弱。在2019年社運以後，政府跟市民嚴重對立，亦愈來愈懼怕民意，缺乏動力跟市民溝通及互動，造成政策「堅離地」。下屆特首應該重新檢視各委員會委員的委任，讓不同意見可以進入政府體制內。

傳媒代表民意，過去政府跟傳媒互動，掌握民意，在危機時，資深傳媒人給予政府意見，化解危機。今天，政府只當傳媒是「噪音」。政府只想傳媒幫助宣傳政府政策，卻不願虛心聆聽傳媒的批評，令政策閉門造車。下屆特首及政府應保持政府資訊對傳媒的開放，並重設中央政策組，蒐集民意，跟傳媒互動。

c.議會

在2019年社運前後，政府埋怨議會——特別是泛民政黨——拖其後腿，不肯跟泛民政黨溝通。現在是愛國者治港的時代，政府跟議會的關係卻更差。在最近特首到立法會的答問大會，以至《財政預算案》的討論，都給議員太多規限，政府只想議會做「橡皮圖章」，令議會失去監察政府的功能。這樣的行政-立法關係，只會累了香港。來屆特首及政府應該就重要政策諮詢立法會，不論特首或問責官員，應主動到立法會解釋政策立場，而有關會議亦不應設太多限制。

（2）中央及內地地方政府

a.中央

自2019年社運後，中央對香港的管理愈來愈多，也愈來愈仔細。這樣令香港逐漸由混亂變成穩定，但是，管治香港始終是香港特區政府的工作。更重要的是，中央期待香港扮演好「一國兩制」的角色，而不止是中國內地的一個城市。香港作為一個國際城市及國際金融中心，內地城市不但可以在香港籌集資金，還可借鏡香港的模式。就以抗疫來說，其實內地也觀察香港，既不完全像西方城市全面開放，但也不像一些內地城市完全收緊。香港抗疫雖然為人詬病甚多，但香港仍有內地城市可借鏡之處。

香港政府要保持這種「一國兩制」的特色，下屆特首必須為香港向中央政府直言，確保中央的政策，不會損害香港「一國兩制」下的自治。

b.內地地方政府

香港需要跟內地不同省份及城市合作。香港作為一個國際城市，確實有很多東西可以給內地城市借鏡，但並不是說我們就是龍頭。過去那種「大老」心態必須戒掉，應以不亢不卑的態度，跟內地城市實事求是地合作，並幫助內地城市，跟國際社會接軌。

（3）國際社會

香港給中國最大的貢獻，就是一直跟國際接軌，實踐國際社會認可的價值及體制。然而，就2019年社運、《國安法》實踐、抗疫政策，國際社會對香港政府確實有很多批評。國際社會也不想香港變成一個普通的內地城市，這其實跟中央政府對香港的期望一致，但具體仍有衝突。正因如此，特區政府要跟中央政府及國際社會緊密接觸及溝通，令中國及國際社會看到香港如何保持「一國兩制」，而且透過香港，中國跟國際社會更能互相合作，這就是香港特首及香港政府要做好溝通工作的原因。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]