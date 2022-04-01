劉天正：優化基層治理 是落實良政善治的根本

以強制檢測為例，政府向市民發出強檢公告，但各區檢測中心安排未如理想，一度導致多區市民多日排隊苦等幾個小時；又以支援確診者為例，政府強制確診者留在家中，但各區民政事務處並不能為他們提供生活上的支援，導致街坊只能聯繫政黨如民建聯及一些社區組織，為他們送上藥物、食物及快速測試劑等必要物資。特首早前亦承認，如果要做到全民檢測，在安排上需克服很大困難。這些情况揭示政府基層治理能力不足，間接導致抗疫工作成效不彰。

小區管理系統 助內地成功抗疫

參考內地抗疫成功經驗，不能不歸功於小區管理系統。內地小區一般以幾條街道作為一個區域組成，視為一個社區統一管理。街道辦事處能清晰知道小區大廈內的詳細情况，包括居留人口。面對疫情，小區管理系統發揮了極大作用，從小區把關、快遞運送、全民檢測到為確診者送藥物和物資，街道辦都能一一處理，足見動員能力強大。內地抗疫成功，有賴一套有成效的基層治理制度，可見基層治理對整體管治的重要。

去年4月，國務院亦就加強基層治理提出意見，意見書提到「基層治理是國家治理的基石……是實現國家治理體系和治理能力現代化的基礎工程」，可見國家對基層治理的重視。文件亦提及街道要提升為民服務能力，做好「物業管理、流動人口服務管理、社會組織培育引導等工作」；提升議事協商能力，對涉及群眾切身利益的事項開展議事協商；提升應急管理能力，「細化鄉鎮（街道）應急預案，做好風險研判、預警、應對等工作」。

細化基層工作 準確掌握民情

雖然不能夠將整套基層治理方式套用於香港，但以上建議有值得香港參考的地方。優化基層治理是落實良政善治的根本，透過細化基層工作，政府主動與基層市民接觸，直接建立關係，由他們自願提供資料，並將其資料系統地記錄存檔，這樣便能為市民提供更精準的服務，確切解決市民需要。同時，細化基層工作能讓政府準確了解人民意願、做好議程設定，將人民最關心的事情放在首位，更好回應社會訴求。再者，除了選舉投票以外，讓市民透過不同形式參與制度化的公共事務，例如大廈、小區管理及社團組織建設等，能提升整體社會動員能力，處理災難或應急事項時便能更有底氣。這些都是落實良政善治的重要基石。

香港必須改革地方行政

過去，香港地方行政以區議會和各區民政專員為主導。區議會選舉可說是西式民主選舉，重視投票過程，忽略選後治理。西式民主最大問題是窄化了民主的過程，單純將民主理解為「競爭性選舉」，導致「人民只有在投票時被喚醒，投票後就進入休眠期」。忽略選後治理的結果，就像今次疫情般，動員能力低、服務市民能力低、應急管理能力低。習近平主席提出「全過程人民民主」，正是希望解決以上提到的西式民主問題，讓人民全過程參與公共事務，強化基層治理。

未來，香港要提升基層治理能力，必須進行地方行政改革。以18區民政專員為首、與各區區議會主席及區議員共同設定地方議程的方式，在第五波疫情的亂象下已證明行不通。本次疫情揭示港府未能處理好地方的人和物。接下來，政府必須檢討為何未能活用一切地區資源抗疫，特別是民政處、康文署轄下的社區會堂和體育館，社福系統的青少年服務中心、社區中心、長者活動及服務中心等，繼而重新訂立一套危機預案及統籌機制，加強地方資源運用，提升應急管理能力。政府即將向全港近300萬戶家庭派發抗疫包，部門應透過這次機會更好摸索與業主立案法團、物管公司及各社區組織合作之道，成為日後政府主導組織居民互助的藍本，提升動員及服務市民的能力。

如何改革地方行政、優化基層治理，是落實良政善治的一大難題。特首選舉在即，每名參選人都應當就這議題準備一份答卷，相信屆時誰能夠真正帶領香港落實良政善治，將會一目了然。

作者是民建聯執行委員

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[劉天正]