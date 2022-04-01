法岩：《中英聯合聲明》不應成外國干預香港事務藉口

涉英條款履行完畢 《聲明》使命完成

《聲明》是中英為解決香港問題而達成的文件，核心要義是恢復中國對香港的主權。《聲明》共有8條正文和3個附件。第一、第二條是最核心的條文，明確中英在1997年7月1日完成香港政權交接。香港回歸後，這兩條已同時履行完畢。第三條及附件一，是中國對香港基本方針政策的原則闡述及具體說明，其中沒有任何涉及英方權利義務的表述。第四至第六條和附件二、附件三，規定中英在香港回歸過渡期的有關安排。第七、第八條僅涉及《聲明》的實施和生效。隨着香港回歸及各項後續工作的完成，《聲明》中與英方有關的條款均已履行完畢。《聲明》中沒有任何條款，明示或暗示英國在香港回歸後還要對香港承擔責任。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，也不存在所謂「道義責任」。

至於一些人覺得「《聲明》在聯合國登記」，似乎能為他們的謬論「背書」，那可以請他們翻翻《聯合國憲章》。根據《聯合國憲章》，一份國際協議是否在聯合國登記，只會影響其能否向聯合國機關援引。聯合國秘書處曾指出，對一份由成員國提交的文件進行登記，並不構成秘書處對該文件的性質、該文件當事方的地位及其他類似問題的判定。因此，英國無權再依據《聲明》對香港提出任何權利、義務、主張這一事實，不會因為《聲明》在聯合國登記而有所改變。

對於英國以外的國家，《聲明》是中英之間的雙邊文件，內容不涉及其他國家，不為任何第三方創設國際法上的權利義務，其他國家和組織無任何理據拿《聲明》說三道四。

中央對港政策屬內政 非對英「承諾」

回溯歷史，英國當年通過武裝侵略，逼迫清政府簽訂《南京條約》等3項不平等條約來竊取香港，完全非法無效。根據國際法，中國完全有權收回香港，任何國家都無權就中國恢復對香港行使主權施加任何條件。回歸後的香港實行什麼方針政策，完全是中國內政。1983年初，在中英就香港問題進行實質談判前，中國提出解決香港問題的12條基本方針政策。這些方針政策完全由中國自主決定。公開資料顯示，中國之所以在後續談判中與英國討論對港方針政策，並將其納入《聲明》，僅是出於中英友好和維護香港長期繁榮穩定的考慮。中方亦在談判中反覆聲明，這些內容不是中英之間的協議，不需要英方來保證落實；落實有關方針政策是中方自己的事，與英方無關。

從具體措辭來看，《聲明》第三條關於中國對港方針政策的規定，就是以上述「12條」為核心內容，並以中國單方面聲明的方式予以闡明。1984年11月，時任國務委員兼外長吳學謙在《聲明》簽署前夕明確表示：「我國政府對香港的基本方針政策屬於我國內政，應該由我方作出聲明。」可見，有關內容是中國就主權範圍內事項作出的單方面政策宣示，不是中方對英方的「承諾」，更不是所謂「國際義務」。試問世界上會有哪一個國家，願意簽署一份協議，來為別國干涉本國內政提供依據呢？

中國憲法和香港基本法 為一國兩制奠定法律基礎

1982年12月，全國人大審議通過中國現行憲法，其中第31條規定：「國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體情况由全國人民代表大會以法律規定。」這構成中央政府設立香港特別行政區的憲法依據。《聲明》第三條第一款明確援引上述憲法條款，稱「中華人民共和國決定在對香港恢復行使主權時，根據中華人民共和國憲法第31條的規定，設立香港特別行政區」，進一步印證「一國兩制」的法律淵源是中國憲法，絕非《聲明》。

1990年4月，全國人大根據憲法，制定《香港特別行政區基本法》，將《聲明》中載明的中國對港方針政策全部納入。香港回歸後，中央政府治理香港的依據是憲法和基本法，與《聲明》無關。《聲明》歷史使命已經完成，任何外國都無權據此干預香港事務、干涉中國內政。

作者是國際關係學者

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