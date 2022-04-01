曾志豪：海外法官辭職 建制派不應開香檳嗎？

我們要問：為何政府要「遺憾」海外法官辭職呢？難道建制力量不是早就視洋法官為眼中釘，要除之而後快嗎？趁此良機，像資深大律師湯家驊所言，是時候檢討香港是否需要海外法官，「完善」司法機構、洗脫依賴洋法官壯聲威的恥辱嘛。

當時設海外法官如「信心認證」

1984年簽《中英聯合聲明》，當中附件一就有提到「香港特別行政區的終審權屬於香港特別行政區終審法院」、「終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判」，這些都是出自李柱銘的提議。當時目的便是要彰顯即使回歸中國，香港司法制度仍然獨立運作，亦與海外普通法地區保持聯繫。

可以說，當日的海外法官，就是一個「信心認證」，貼在香港司法界讓世界有信心。但今天中國已經建立了制度自信，選舉制度都可以「完善」，為何不索性也「完善」香港司法體系，完全與海外法官講再見，背靠祖國不同樣能彰顯香港法治的優勢嗎？

再者，如果英國政壇要求英國法官不要到香港是「政府施壓」，那麼香港的建制派呢？何君堯曾在立法會說任命法官「一定有政治考慮」，要政治上把關，批評香港依賴提供法官的海外國家「反轉豬肚就係屎」、「包庇流亡示威者」。民建聯周浩鼎當時則表示，未來邀請海外非常任法官時要多做背景審查，了解法官有否公開批評國安法；梁美芬也說要找新加坡和馬來西亞法官做香港終院海外非常任法官。

這些言論是否都在向海外非常任法官給予壓力呢？會否這種「審查」、「反轉豬肚」把外國人都嚇跑了？

大律師公會主席杜淦堃說，個人對兩名海外法官辭任感覺很遺憾，不認為有機會給香港法庭顯示國安法下如何保障被告權利。

我很同意，黎智英也應該很同意，民主派初選47人案還押至今的被告也應該很同意。是啊，國安法下的被告保障，究竟在哪兒呢？

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]