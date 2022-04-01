李國能：海外法官參與終審或有變

（2）海外非常任法官過去25年對終院的寶貴貢獻，必須予以肯定及感謝。

（3）各方均盼望，餘下的澳洲、加拿大及英國海外非常任法官會繼續作出貢獻。

（4）終審法院海外非常任法官的參與具有諸多優勢：確保能受益於比較視角和經驗，獲各方取信，增強了對司法獨立的信心。我曾希望這種獨特的安排今後會繼續，跨越2047年。

（5）但時移世易，長遠而言，我們要有準備，海外非常任法官的參與程度可能有別往日。儘管如此，我有信心這並不會影響終審法院的質素，因為我們的司法機構及法律專業現在已有相當深厚的人才。

（6）韋彥德勳爵聲明的其中一個重要部分，是他認同「香港法院對法治的堅持，一如既往在國際間備受尊重」。正如首席法官張舉能指出，我們的司法機構維護法治及司法獨立的承諾，絕對不受影響。

（7）我有充分信心，我們的法官盡忠職守，不會動搖這一承諾。

（編者按：聲明原文為英文，本報翻譯為中文，原文請參閱《明報》新聞網(bit.ly/3qPoI9D)；標題為編輯所擬）

作者是首任終審法院首席法官（1997-2010）

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[李國能]