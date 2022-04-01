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2022年4月1日星期五
盧荻
筆陣
筆陣：經濟增長目標5.5%——判斷和意義／文：盧荻
聞風筆動：外資聲言撤走 林鄭要派定心丸保金融中心地位 ／文：李先知
李國能：海外法官參與終審或有變
曾志豪：海外法官辭職 建制派不應開香檳嗎？
尹瑞麟：反思國家實力的「冷現實」
法岩：《中英聯合聲明》不應成外國干預香港事務藉口
劉天正：優化基層治理 是落實良政善治的根本
筆陣：經濟增長目標5.5%——判斷和意義／文：盧荻
【明報文章】在3月份的全國人大會議上，李克強總理的《政府工作報告》將今年的經濟增長目標定在5.5%。這個目標包含多重考慮，也顯現出多重意義。
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筆陣：經濟增長目標5.5%——判斷和意義／文：盧荻
聞風筆動：外資聲言撤走 林鄭要派定心丸保金融中心地位 ／文：李先知
李國能：海外法官參與終審或有變
曾志豪：海外法官辭職 建制派不應開香檳嗎？
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法岩：《中英聯合聲明》不應成外國干預香港事務藉口
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