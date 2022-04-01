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盧荻

筆陣

筆陣：經濟增長目標5.5%——判斷和意義／文：盧荻

【明報文章】在3月份的全國人大會議上，李克強總理的《政府工作報告》將今年的經濟增長目標定在5.5%。這個目標包含多重考慮，也顯現出多重意義。

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