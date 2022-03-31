陳帆川：韋史密夫打人風波裏的野蠻和文明

在國際頭條天天被沉重的烏克蘭新聞佔據之際，荷李活突然爆出重磅的八卦新聞，令全世界一窩蜂地湊熱鬧，將種族、女權、家庭、言論自由等元素，統統攙進去這場風波。然而事件的本質，不過就是他一時衝動上台打人罷了，屬於個別事件。

如果說因為韋史密夫是黑人，於是其暴力行為加深了大眾對黑人犯罪的刻板印象；或者說因為其妻珍達碧姬是黑人、女性和病人，因此諧星基斯洛克取笑她，等同於助長社會對於患病黑人女性的攻擊等，都是穿鑿附會，借題發揮，將簡單事情複雜化。但是，在一個多元社會，當每個人都有自己想爭取的權益，便無可避免會將一場打架演變成社會討論，儘管當事人肯定都沒有想得那麼複雜。

很多人一開始懷疑打人的情節是大會預先安排的一場戲，但隨着韋史密夫在鏡頭前說髒話，大家才知道他們動的是真格。這也反映出，基斯洛克並無預先知會被他調侃的人。不過這並非他第一次在頒獎禮上出事，他在2016年的奧斯卡上曾拿亞裔小孩來開玩笑，引起軒然大波。有趣的是，大會仍然再次邀請這位「劣迹」藝人擔任嘉賓，並且繼續讓他自由創作。

縱容「失德」藝人及「惡俗」表演，注定要冒上風險。因此我們熟悉的很多頒獎禮，皆漸漸變得四平八穩、沉悶乏味、照本宣科、充斥互相恭維的客套話。而諸如得罪人至大打出手的醜聞，非常罕見。好像奧斯卡般騰出時間為烏克蘭默哀，讓明星藝人掛上絲帶表達政治立場，更是不可能出現。

韋史密夫一下子淪為「失德」藝人，影帝寶座或面臨沒收。然而就算將他批評得再狠的人，都幾可肯定他會在未來重返奧斯卡典禮，甚至上台拿這段人生污點來開玩笑。這種文化，是野蠻，還是文明呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]