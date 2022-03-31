納扎爾拜．葉爾肯：俄國藉烏克蘭危機 逐步「入主」中東

至執筆之時，俄軍主戰場雖依舊基本停滯在第聶伯河（Dnieper）以東的邊緣地帶，但其最初所定的「非軍事化」及「去納粹化」兩大目標卻已基本實現。不僅如此，俄軍還借用現階段所呈現的「僵持態勢」檢驗和展示其新軍事裝備，通過試射高超音速導彈，一方面展現國力，另一方面進一步「開拓市場」。但事實上，相比俄軍局部戰績表現，克里姆林宮在核心利益區所獲的外交成就卻更引人注目，呈現出耐人尋味的複雜態勢。

烏危機已成功發揮無形之手功能

俄國所謂「非軍事化」就是指「去軍工化」，即解決自蘇聯解體以來，俄烏兩國之間長期懸而未決的跨國國防軍工體系脫鈎問題。而所謂「去納粹化」則指實際撤僑，即通過開設多條人道走廊的方式，盡可能將戰區以俄語為母語或有意移民的親俄居民，撤至安全地帶，進而將其就地吸收，其中軍工領域相關科研人員是重中之重。

伴隨俄烏兩國國防軍工體系脫鈎一同呈現的，是俄羅斯國防軍工體系重組的相關問題，即彌補國防安全體系之漏洞、構建全新獨立的軍工產業鏈、加快其產業結構轉型升級和實現新型工業化。對此，俄國需實施一整套符合現代及未來國防需要、但卻始終不同於西方國家的「解決方案」，所以憑藉原蘇聯猶太裔科學家得以立足的以色列國防軍工體系，自然而然成為克宮的「唯一」仿效對象。

烏危機已成俄國新地緣政治槓杆

3月5日在莫斯科舉行的俄國與以色列領導人3小時會談，不僅掀開俄國國防軍工體系重組的序幕，而且還開啟了以克宮為軸心的中東多邊關係之新紀元。此後，俄外長拉夫羅夫於3月10至17日期間，先後與土耳其、卡塔爾、伊朗及阿聯酋外長會晤，其核心議題表面上雖然是「烏克蘭和談」，但實質上卻是中東和平。

對克宮而言，為實現中東和平，須率先解決「威脅」以色列安全的伊朗核問題，及進一步推動阿拉伯國家與以色列的關係正常化進程。因此在「中東無核化」問題方面，俄國首先憑藉其自身「獨一無二」的地緣經濟優勢，通過刺激和安撫方式迫使伊朗重回核談判協議，並在美國「保障」下為其經濟制裁逐步鬆綁，使德黑蘭最大限度地脫離「灰色經濟體系供應鏈」。而在推動阿拉伯國家跟以色列關係正常化方面，俄國一方面通過充當伊朗與海灣國家之間的擔保人，向其提供「區域平衡保障」，另一方面則透過鼓勵海灣國家增加石油產量的方式，使其獲得心滿意足的經濟紅利。

由此可見，俄國在此極其被動的國際環境下，不僅沒有進一步被削弱，相反在中東地區積極採用上述雙管齊下之策，藉此一舉扭轉乾坤，在完成其戰略核心目標的同時，「重獲」區域戰略主動權，進而重新樹立沙俄19世紀在該地區的地緣大國地位。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是武漢大學國際關係學系博士候選人、哈薩克國立大學經濟科學碩士

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[納扎爾拜．葉爾肯]