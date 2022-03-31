許勤華：烏克蘭危機重塑世界地緣政治

地緣政治學自誕生始，即承擔了為國家設計戰略的使命，而俄烏衝突改變了國家間、地區內、地區間及全球的地緣政治存在和表現形式，其使命也隨着戰略追求目標從權力轉向安全而改變。理論猶如引導各國獲取權力與安全的地圖，現實與理論相互影響，世界地緣政治迎來大變局：傳統地緣政治基於軟硬實力之上追求的「擴張性」、「對抗性」和「霸權性」，與新地緣政治基於現代科技之上追求的「全球性」、「共同性」和「合作性」交織一體並相互影響，產生的外溢效應會使結果更危險。

國家無論採取何種對外政策，都會受制於各種地理和人文要素的共同影響。有兩個核心概念，即地理和政治，前者指對地理空間的一種表象認識，即「世界是怎樣的」；後者指獲取世界權力的一種戰略思考，即「應怎樣做」。「地理」涉及國家、領土、邊界、民族、資源、人口等要素，這些要素相互聯繫並相互制約。領土、邊界勾畫出國家的地理位置、面積大小和形狀，而資源、人口等則決定國家的經濟、政治權力和未來發展潛力。地緣政治現實及對現實的預先認知，決定了治國之術，從而進一步影響國家間的權力關係，最終確定了各國的安全狀態。那麼烏克蘭危機改變了地緣政治哪些要素呢？

超越歐亞大陸的世界級衝突

首先，顛覆了地緣政治的基本要素「地理空間」。俄烏衝突形式充分體現了現代混合戰爭特點，即小規模機動作戰、信息戰、網絡戰、經濟戰、技術戰等的綜合運用。由此，俄烏衝突的實質，是超越歐亞大陸本身的世界級衝突，已經「去領土化」和「去區域化」，而後者是地緣政治最核心的所在，即國家在地理空間的權力關係。地理空間被模糊化，地緣政治的地緣要素不存在了，以後地緣政治就是全球政治，世界任何一隅發生的衝突，都將輻射至全球，如由於跨國公司迫於美國對俄方能源的全面制裁，對俄北極天然氣項目紛紛撤資。俄烏之間權力關係從原本簡單的兩國之間，被放大到全球。今後任何國家都需從全球影響層面，去考量哪怕是兩國間的邊境摩擦。

其次，改變了地緣政治的行為主體「國家為主」。俄烏衝突伴隨武器流失、難民問題、環境破壞、糧食危機，以及對國際恐怖主義、分離主義、宗教極端主義（包括納粹主義）的刺激等。非國家行為主體紛紛被裹挾其中，扮演不同角色。例如2月26日美國發聲明說，為應對俄國在烏克蘭境內採取的軍事行動，美國與歐盟委員會、法國、德國、意大利、英國、加拿大領導人決定，將部分俄國銀行排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統外。SWIFT是一個總部位於比利時的中立國際組織，但其覆蓋全球200多個國家與地區，直接成為衝突的傳導器。今後任何國家都要從國際關係的各類行為主體反應，去評估哪怕是最小的貿易摩擦。

軍事之爭變成認知之爭

再次，變革了地緣政治的核心內容「軍事之爭」。從全球輿論戰、政治戰、「認知域作戰」角度看，包括中國（及其逾10億網民）在內的世界各國都已經或被動、或主動地捲入其中，承受衝突雙方為爭奪國際話語霸權、道德制高點和輿論支持而故意釋放的種種真假信號、虛實信息，這對各國政治安全、輿論安全構成嚴重威脅。「軍事之爭」變成「認知之爭」，而只有「認知之爭」才能從根本上建構地緣政治觀和國家安全觀，撬動各國的人民性。俄烏衝突對包括中國在內的各國，如何進一步改進國際傳播、話語權建設，提供了啟發和借鑑。

最後，俄烏衝突中的科技問題，尤其是對網絡武器、太空安全的分析，亦被世界各大國提上議事日程，各國都在組織精幹力量深入研究，在技術、規則、輿情3個層面三管齊下，搶佔未來大國競爭的技術制高點、國際規則的制定權和全球民意的形塑力。地緣政治中的規則等各種「軟要素」，首次超越了軍事實力「硬要素」。

如何應對挑戰 考驗中國智慧

今年初中國人民大學歐亞研究院發布的《歐亞地區發展報告》就指出：第一，2022年影響全球發展重大風險之一，是歐亞地區地緣政治形勢；第二，隨着新一代高鐵、新能源、5G通訊、小型核武器等關鍵技術的成熟與運用，出現了「新歐亞大陸時代」，舊歐亞大陸概念中的大博弈亦將被新博弈所替代，全球治理權爭奪將在此區域再次突起。

俄烏衝突是歷史民族矛盾、地緣政治紛爭和全球霸權擴張等多重因素碰撞的結果。衝突的爆發與發展，決定了全球地緣政治經濟的未來走勢。衝突給中國帶來挑戰，如何化解這一挑戰並將之轉化為機遇，考驗着中國智慧。

作者是中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長、歐亞研究院執行院長、國際關係學院教授

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[許勤華]