韓俊賢：港府須把握在港鐵角色 設法減輕市民交通開支

可加可減機制不合時宜

有不少論者認為，已經沿用達10多年的港鐵可加可減機制，理應有所調整、改變，最激進的觀點更認為應該推倒重來。這些觀點包括：在可加可減機制當中應採用新的方程式來計算，例如需把港鐵的盈利納入在程式當中以作計算；又或港鐵票價或其他公共交通的車費，應與通脹或通縮情况掛鈎，一旦出現通脹情况，則可連帶加價，但若出現通縮，就應與市面物價一樣減價。

以上種種觀點，除了反映現時可加可減機制，在實施多年後，僅有去年曾經曇花一現般為港鐵帶來了「減價」舉動外，說實在更是有點不合時宜。雖然這套機制在過去，每隔數年就被提出檢討，而不少論者也曾帶出如前述的建議，從而引發社會討論，但似乎這套機制至今仍不見有任何大破大立的改變，而這些言之有物的意見，總會在輿論間過場，不被採納。

盈利能否用之於民才是重點

新一輪可加可減機制檢討又在即，究竟機制是否應該從整體上作出重大變革，而非只在方程式上小修小補呢？要回答這個問題，必先討論現時港鐵的財政狀况。現時港鐵作為一間不僅營運鐵路或交通的上市公司，觀乎其2021年度財政狀况，可算是「獲利豐厚」，錄得96億港元盈利。回顧港鐵的盈利狀况，雖然曾在2020年錄得自上市以來首次的虧損情况，但翌年即可「翻身」，翻查資料，港鐵能夠「大賺」的原因，主要來自物業發展，而非鐵路或交通營運，所以又有論者質疑港鐵作為鐵路公司，但其重要收入來源是地產項目，可謂「不務正業」。

其實以物業發展帶動大眾集體運輸系統的營運者，得以有較充裕的收入，以作可持續營運，已是入門級的教材，「不務正業」也值得，但問題是在這種盈利可謂盆滿缽滿的情况下，又能不能將這些「取之於民」的利潤，確實能「用之於民」，才是重點。去年度有近百億盈餘的港鐵，其「豬籠入水」之原因是康城站物業發展所帶來的收益。毫無疑問，港鐵作為上市公司，一般股東在公司盈利之時，取得相應得益在自由市場上也是應該，不過港鐵的最大股東從來都是特區政府，而政府看待這筆盈餘時，又是否應該將眼光拓闊，照顧香港整體，而不僅限用於港鐵身上？

整合各營辦商 推整體交通補貼

誠如上段提及，現時港鐵公司雖是上市公司，但特區政府仍擁有優勢的持股量，同時，也是香港各主要陸路公共交通運輸公司中，唯一由政府所有。因此，特區政府更應該從港鐵的營運上，作為楷模地向其他公共交通營辦商提出應有的措施。透過港鐵的盈利情况，作為對市民於公共交通支出的重新分配，也許是特區政府在檢討可加可減機制上一種可行的方向。

民主黨在今年《財政預算案》公布前，曾就多項政策提出有益有建設性的建議，也包括就公共交通費用補貼計劃的改善措施。諸如前述，其實不論立場的論者，也都對現時可加可減機制，有一定程度的改革建議，這也反映其實機制或許已不合時宜，雖然，港鐵現在有所謂「分享利潤機制」，但其對紓緩一般市民在公共交通開支壓力上的力度並不足夠，故此，在早前的提議中，建議整合月票制度之優惠、並提供市民乘坐其他交通工具轉乘港鐵之優惠等。特區政府作為港鐵公司的最大股東，在現時港鐵能擁有龐大利潤的情况下，若撥出盈餘或股息，以推行對整體公共交通補貼的措施，則有望長遠減輕市民負擔。

根據港鐵與特區政府的營運協議，其票價調整機制檢討將於明年完成，各交通運輸學者、專家、政黨陸續提出不同建議，在明年檢討結果出台之前，當局必須審慎考慮各方意見。無論如何，港鐵作為政府控股的機構，同時也是香港最主要的陸路交通營辦商，就票價的加減機制上，若能整合市面其他私營的營辦商，以及能夠扣連地提供更完整的票價優惠，這對過去一直被認為是家庭經濟壓力來源的交通開支，應將會有一定程度的改變。

作者是民主黨交通政策發言人

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[韓俊賢]