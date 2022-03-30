王俊傑：為何內地可以而香港不能

深圳打贏抗疫戰非僥倖

深圳與香港面對的疫情形勢不同，兩者採用的防疫措施當然不能直接比較，但深圳的經驗確實頗有參考價值。港深兩地同樣以實現動態清零為目標，但後者明顯成功得多，真正做到「早發現、早隔離、早治療」，穩控全市疫情防控大局。深圳市政府打勝抗疫戰非僥倖，關鍵是有果斷及堅決意志，及令人讚歎的執行力和動員能力，這些都是香港所欠缺的重要條件。

深圳市抗疫工作透明度極高，一早公布《關於做好全市三輪全員核酸檢測的通告》，有清晰文件告訴公眾計劃執行細節，市民知悉行動安排，自然能安心放心。更重要的是，深圳市政府官員及公務員團隊都會「身先士卒」帶頭抗疫，全民檢測期間大部分公務員化身志願者協助抗疫工作。他們不斷在大街小巷穿梭，上樓協助居民檢測、登記資料、送上物資藥物等，全方位照顧居民需要；其中在病例較多的福田區，甚至有一隊2000名公務員組成的專業採樣隊伍，在社區各處設置「家門口、小區裏的核酸採樣點」，讓居民能在就近地點檢測。

政府定下清晰方向，公務員團隊及全市居民上下同心執行，就是成功抗擊疫情的關鍵因素。

深圳當局在抗疫期間取消非必要公共服務，全體公務員落場報到，反觀香港似乎沒有相關強制做法。第五波疫情在社區大爆發，全港18萬公務員中，到底有多少人一直在抗疫前線工作？抗疫人手嚴重短缺時，這邊廂支薪出糧的公務員安在家中辦公，那邊廂政府卻要招募退休公務員加入抗疫，以高薪招聘退休紀律部隊人員協助圍封強檢，這種做法未免是本末倒置，甚至令人大惑不解。公職人員身為公僕，工資普遍較私人企業高、福利好是有代價的，當社會有緊急需要，他們就必須立即上陣作戰。公務員團隊本應是香港抗疫的主要力量，他們必須做得更多，落場打好這場抗疫戰。

香港抗疫不缺錢，缺的是一份責任感、凡事以民為先的情懷。政府多次強調，由於精力、資源及能力所限，只能集中應付重症及減少死亡，優先處理最迫切的問題。當局的說法是可以理解，但香港是以動態清零為目標，卻一直未能精準遏止疫情擴散，任由病毒繼續傳播，總是走在形勢後面不斷追趕，才會有今日局面。

防疫抗疫重中之重，是要走在疫情前面，果斷實施嚴厲抗疫手段，這就是為何深圳出現數十宗確診就要封城強檢的原因。當我們都認為全民檢測最佳時機已過的同時，也應該倒過來反思，為何1月初疫情剛爆發時未有採取相關措施？或許香港的動員力、執行力及市民服從性與內地不同，但既然發現問題所在，與其為「做不到」找解釋理由，不如把握機會盡快改善相關不足，這才是真正的出路。

香港必須擺脫舊有抗疫思維

「三十年河東，三十年河西」，以往香港總帶有一份自傲，自以為社會各方面條件都比內地城市優秀；但在此疫情「大考」過後，成績高下立見，香港很多方面確實不如內地。

如今香港面對的一大抗疫難題，是客觀上無法完全複製內地做法，而在探索自己的抗疫方向過程中，必須擺脫舊有抗疫思維。疫情已爆發到第五波，但防疫抗疫措施變化不大，例如全民檢測等較具爭議的政策，往往都在社會爭論過後不了了之。政府在抗疫問題上應更為果敢，對有助控疫的措施必須應做盡做；假若面對什麼難題，大可以請求中央政府援助。

中央是香港最堅實後盾，但我們亦不能辜負國家期望，成為全國疫情缺口。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[王俊傑]