尹國聖：從統計學看疫苗猶豫及新冠死亡率

接種疫苗 毋須猶豫

我讀到中大醫學院院長陳家亮教授在今年3月14日《明報》發表的〈院長醫生周記(186):第五波下的新常態〉,感觸很深。香港老年人比例很高,為什麼長者疫苗接種率較低?我們可以從統計學的因果推斷分析其原因。

我們可以理解長者通常有長期病,擔心疫苗副作用。從因果推斷來看,每一個人都無法知道自己接種疫苗是有利還是不利,因為你只能選擇其一。一旦你選擇注射疫苗,你只會知道接種疫苗的後果,而不會知道未接種疫苗的後果(可能會感染Omicron後康復或死亡)。如果你選擇不接種疫苗,那麼你只會知道未接種疫苗的後果,而不會知道接種疫苗的後果(可能要承受疫苗副作用)。這裏所指的副作用,不是注射疫苗後肩部短暫疼痛或低燒(這是抗體在身體裏形成的正常反應),而是指心肌炎等疾病。

在因果推斷中,這被稱為「反事實理論」(counterfactual theory),即我們只能觀測到事件的其一,而不知其二,因為兩者不可能同時發生。對此,我們需從隨機對照臨牀試驗研究中得到相關的因果結論。在醫學雜誌上發表的大量數據分析中,mRNA疫苗的有效性已完全被證實,其副作用也只有極低的發生概率(像中彩票一樣,你有這樣的運氣嗎?)。所有藥物研發,都是基於風險與受益(risk-benefit)平衡原則。例如在一期臨牀試驗中,為避免藥物劑量過高、毒性過強而對病人造成嚴重傷害,試驗的首要目的,是確定新藥的最佳劑量。該劑量既可以為病人承受,同時也應該達到最佳治癒效果。在二期臨牀試驗中,研究目標在於評價藥物療效,並同時控制藥物產生的毒性或副作用。

衡量藥物效益和風險

安全的藥物並非完全無害,為治癒疾病,病人需接受藥物帶來的一定程度風險。如果某種藥物的效益遠遠高於其相應風險,並且風險可以被控制在能夠承受的範圍內,那麼該藥物仍會被認為是「安全」且有效,並可以將其推廣使用。尤其對於某些嚴重甚至威脅生命的疾病而言,我們可將相應的藥物風險耐受程度提高。例如腫瘤的化療常常會導致許多不良反應,但該療法卻能延長甚至挽救癌症患者生命,所以化療仍為治療癌症的主要方法之一。

當然,有些病人可以拿出「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」以豁免接種疫苗。我在大學任教多年,總會遇到某些學生在考試時拿出「醫生紙」(medical certificate)而不參加考試。但由於不同醫生的經驗閱歷、醫學專長和領域都不相同,醫生對病人的健康狀况可以得出不同診斷。從統計學角度來看,這是典型的貝葉斯(Bayesian)分析方法:結合先驗分佈與數據(似然函數)而得到後驗分佈,從而作出統計推斷。而不同醫生的先驗分佈(基於其經驗閱歷和學識)可能不同,所以,縱使數據相同(來自同一名病人的健康狀况),但是他們的結論卻可以不同。現實中,我們每個人在下決定的時候,都是採用貝葉斯統計的思想方法。

計算死亡率

長者感染新冠病毒後很有可能引起併發症,成為壓倒駱駝的最後一根稻草。我們將這些新冠病毒相關死亡數據與疫情前的死亡數據相對比,可能會得到更客觀的結論。這相當於在臨牀試驗(clinical trial)中加入歷史對照組(historical control arm)。香港2018至2020年平均單日死亡人數,分別為約130、134、139。顯然,Omicron疫情高峰時期導致的單日死亡人數,遠超歷史對照數據。

近日在媒體看到討論死亡率(病死率)的計算方法,即如何選擇分母計算比例。若用模型估計的染疫人數作為分母,這會違背統計學「二項分佈」的基本假設,因該染疫人數也是隨機變量,存在估計誤差。港大醫學院以400萬人染疫來計算病死率僅0.18%,這是基於1月至3月的病死率。香港每年自然死亡率約0.7%,那麼3個月的死亡率約為0.7% / 4=0.175%。若港大醫學院估計400萬人染疫可信,那麼染疫與不染疫,對於死亡率幾乎沒有改變。顯然,港大醫學院模型遠遠高估染疫人數。

舉個癌症醫學例子,在生存分析中,我們經常研究無疾病進展存活(progression-free survival)和整體存活(overall survival)。這裏,染疫相當於疾病進展(disease progression),為病情的中間狀况,而死亡是「金標準」(gold standard)。基於人口總數,以每100萬人口的死亡個案可以客觀比較不同地區或國家的防疫結果。

醫管局日前統計其職員(不包括私立醫院)染疫比例約為22%。醫護人員是在第一線抗疫的群體,每日接觸成千上萬的新冠患者,染疫概率較高。該數字不基於任何模型假設,雖然它不能代表全港的染疫比例,但可以精確顯示該群體的染疫信息。著名統計學家George Box說過:「All models are wrong, but some are useful.」這成為統計學界的共識。

記得我在美國MD Anderson癌症中心以前的同事講過,有病人向醫生提出「我要用與美國前總統卡特相同的癌症治療藥物」,即免疫療法(immunotherapy):藥物控制免疫系統對抗癌細胞(該方法獲得2018年諾貝爾醫學獎)。現在,香港推廣美國現任總統拜登(近80歲高齡)打了3針的疫苗——復必泰,你還在猶豫什麼呢?

作者是香港大學統計及精算學系系主任、教授

[尹國聖]