劉銳紹：畫虎畫皮難畫骨 學人口面不學心——從奧斯卡、東航事件看中國輿論宣傳

從最近奧斯卡電影金像獎和東航墜機事件中，可以由微知著、尋找答案。種種迹象顯示，中國雖在經濟、科技、外交、軍事等方面取得成績，但至今仍未發展出現代化的傳播思維、傳媒體系和生態；即使從1980年代中後期開始急起直追，惟至今只是硬件追上，軟件卻遠遠落後，有骨架而無骨質。正如今天的標題：「畫虎畫皮難畫骨，學人口面不學心！」

此語源於《水滸傳》「畫龍畫虎難畫骨，知人知面不知心」，後人變成俗語「畫虎畫皮難畫骨，知人口面不知心」，意指人心叵測。這裏再作引喻，指集思廣益不能學皮不學肉、學肉不學骨。當然，外國在政治層面的輿論宣傳也有其目的，但至少在技巧上可以研究。

（1）奧斯卡和東航事件的「唯我」

——今年奧斯卡電影金像獎頒獎禮，出爐影帝韋史密夫掌摑頒獎嘉賓基斯洛克，成為最矚目新聞。中國的處理手法是禁止直播頒獎禮（今年是第二次），但出現掌摑事件後，官媒人士隨即報道、宣傳，跟着諷刺、指摘之語大量湧現，其他有關奧斯卡的新聞則不多見。

按新聞規律，掌摑事件當然是焦點，但不會及不應掩蓋市民關心的其他內容（例如得獎名單和得獎者感言）。但中國擔心控制不了直播的效果，假如出現反俄、反華、反（俄侵烏之）戰，及其他敏感內容，將令中國尷尬，乾脆禁止直播，跟着突出醜化對方的掌摑片段。這種「唯我（所用）」的唯一效果，就是自露其偏和自暴其短。

——東航事件更引世人關注，但至今信息不全，關鍵資料無法得知。外國記者的敏感問題，當然沒有實質答案；中國記者則不能提出尖銳問題，更是司空見慣。值得指出的是在記者會上，中國記者獲「選中」提問，但中國官員回答時竟照稿宣讀。此舉不打自招，即事前知道（甚或安排）有此問題，並準備模範答案（model answer）。這種手法無疑是最大「穿崩」，唯一效果就是令人感到「造騷、作秀」，掩飾真相但卻欲蓋彌彰。

——中國有官方宣傳口徑，不足為奇，但筆者想指出的是，自1980年代以來，中國已有新聞和宣傳改革，對外接觸的官員都有不同程度的傳媒訓練（media training），1987年中共「十三大」，這種訓練更一度成為新鮮事物；2008年北京奧運，有關官員更集體來港學習應對傳媒的技巧，其中涉及回答即場問題時要切忌讀稿，而且事前必須記熟重點，臨場只能有寫着重點的「貓紙」。可是這些策略和技巧在「唯我」的要求下，完全消失了。可見，無論有多大、多強的宣傳機器，凡遇上「唯我」兩字，就會全部「死機」。

（2）為什麼學而不能致用？

——政治需要凌駕事實陳述。以這次奧斯卡頒獎禮為例，有關方面不單擔心出現失控的敏感言論，還擔心「不受歡迎的人物」在中國觀眾面前出現，例如要求讓烏克蘭總統澤連斯基在頒獎禮上發言的影星辛潘。這種削足就履的思維，過去經常出現，例如曾訪達賴的Lady Gaga。最近，阿諾舒華辛力加呼籲「普京收手」，也不能出現在中國觀眾面前。這類例子不勝枚舉。

遇上東航事件之類的重大事故，謹小慎微的心態更不言而喻。中國官員大凡碰到這類情况，什麼應對傳媒的技巧、什麼「遇上緊急事故增加透明度」的理論甚至規定，都會拋諸腦後。

——權力來源才是關鍵因素。除了頂頭上司之外，中國官員還要認識及緊跟更高層的、真正和實質權力來源的指示或精神。即使沒有深入理解，但必定從緊領會和落實。最典型事例是2011年溫州動車特大事故，鐵道部新聞發言人王勇平無法澄清各種疑問，只講官方版本，並拋出一句：「至於你信不信，我反正信了。」

——慣性思維局限了真正的大局。中國官場裏，黨的指示比國家政令更管用，各級官員以至企業、不同機構的官員均習以為常。在重大事件上，各級人員更會自動靠攏黨的政策，不容許有半點差池。這樣的效果，只會令人不相信官方宣傳。

（3）時局對輿論宣傳的影響

——當形勢寬鬆、相對開放、中外關係穩定的時候，中國高層的信心亦會增強。例如在1980年代，無論思維模式、思考內容和思想創新，也是近代歷史上少有的。但時局和國內外形勢轉緊時，輿論宣傳口徑就會馬上收緊。以眼前中國疫情反彈、俄羅斯入侵烏克蘭的外交政策，以至中共「二十大」前的形勢為例，必定不能出格，半點越軌的意圖都不能有。

——中國特色的政治心理學作祟，極度擔心牽一髮而動全身，所以即使局勢非常穩定，但在輿論宣傳戰線上十分敏感的一言一語，都可能被視為「動搖根基、挖牆腳」的不穩定因素。每一次收縮，就進一步建立「報喜不報憂」的形象，這樣怎能建立中國傳媒的可信性呢？

——現代傳媒學與傳統管治模式的不協調，這是更長遠的問題了。所以，外國學懂了搶奪話語權，先爭奪或製造主流民意；而中國則認為強化輿論機器，就可以說好中國故事。這完全是「畫虎畫皮難畫骨，學人口面不學心」的反映了。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]