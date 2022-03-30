林緻茵：何謂「最佳時機」？ 梳理整個全民強檢的決策時序

本文嘗試整理自1月21日起（即葵涌邨逸葵樓開始被圍封之日），直到3月21日的政府新聞稿，從時序角度分析整個全民強檢的決策是如何形成——當局由最初指沒有條件做，到開展詳細規劃工作，到目前決定暫緩，當中考慮了哪些因素？為何特區政府會被指「錯失時機」、立場反覆？

全民強檢決策的關鍵節點

在葵涌邨逸葵樓開始被圍封的第一和第二天，已經有個別立法會議員和團體建議政府認真考慮全民強檢，並向中央尋求協助。1月22日，特首回應是否認為全民強檢不可行時，她首先提出的理由，是全民強檢須配合禁足，而全港700多萬人一同禁足，影響甚大。特首之所以得出這樣的判斷，相信是基於圍封葵涌邨及過去的「經驗」：圍封期間必須顧及居民日常生活安排，但政府的能力有限。故當時政府的決定，是針對性地圍封個案較多的大廈，而非全民強檢。

第二個節點是2月4日，即農曆新年假期完結後。因為跨區活動和聚會，農曆新年假期後個案出現於不同地區，源頭不明個案佔確診個案比例上升。當下政府的判斷，是先提升核酸檢測量、推行全民快速抗原測試（而非全民核酸檢測）；同時增加隔離設施，並強化個案追蹤能力。由於隔離設施增加的速度追不上需求，當局於2月8日起推行「居安抗疫」；但檢測中心和檢測量不足，導致收到強檢通知的市民要大排長龍，故政務司長在2月12日向中央提出多個請求。當晚司長透過記者會表示，中央同意協助提升香港的檢測能力、興建檢疫和隔離設施、提供快速測試套裝和其他物資，並成立各個「專班」，但重申目前毋須考慮封城。

第三個節點，是2月16日習近平總書記的重要指示。在重要指示發表的前一日，特首已調整立場，指在有「能力」時，「會認真考慮進一步推行大規模的檢測」。相信在指示發出後的一個星期裏，全民強檢已進入一個「正式計劃」階段，因為於2月22日，特首首次宣布在「早發現、早隔離」原則下，將於3月進行全民強檢，並提出初步構思：以出生年份分批安排市民接受3次核酸檢測，毋須大規模禁足（由於當時構思不是以地區為基礎，理論上難以全面禁足）。除了「提早暑假」、着手籌備隔離設施和檢測中心外，特首亦強調全民強檢具法律效力，不遵從會被罰。

進入「細化」階段後，除了「不排除」禁足的說法外，市民能夠得到的準確資訊不多。後來特首於3月21日宣布暫緩時，引述了內地專家意見，指在疫情高峰期內全民強檢並不是合適時機，加上香港「社區組織能力」薄弱，難以不漏一戶。中央援港專家組組長梁萬年教授會提出以上意見，相信是因為禁足必然要配合「社區組織能力」。

抗疫工具需有系統地運用

回顧整個全民強檢的決策過程，我們能得到哪些經驗和啟示？

本波疫情初期共有4條傳播鏈，在哪個時間點全民強檢才是最佳時機？如非事後整理，在當時而言恐怕難以拿揑最佳時機。引發第五波疫情的輸入個案中，國泰機組人員的兩條傳播鏈，基本上已於農曆新年前透過既有的追蹤方法截斷；農曆新年後，被歸類為倉鼠群組的個案數字在100宗以內。政府在農曆新年前，是否已能立即認定由檢疫酒店引發的葵涌邨傳播，就是全民強檢的時機？當時香港亦未具備實行的條件。

總結特首和兩地專家說法，政府需有全盤規劃和如實執行的能力，才能推行全民強檢。中央能夠在經驗、人員和硬件上提供支援，但組織協調、資訊掌握、溝通解說，是靠特區本身的能力。

全民強檢目前是一個備而不用的選項。雖說暫緩不等同放棄，但原本已具備的條件，會否隨時間減少？在暫緩的時間裏，當局會否主動提升他們視之為不足的條件？就時機而言，這個選項在第五波尾聲，或是可能出現的第六波疫情中，哪種情境下有必要用？哪種情境下又可以透過原有的追蹤和檢測方法解決？

政府必須提供清晰的答案，畢竟全民強檢要隨時到位，需要很高成本；4月20日之後，社交活動會逐漸恢復，更難以在短時間之內再進入準備全民強檢的狀態。全民強檢作為抗疫工具，也需要如治療、隔離設施和檢測工具一樣，被有系統地運用。

特區政府的問題出在哪裏？

政治上，官員和議員幾乎以完全不同的角度看待全民強檢：議員之所以提出全民強檢，是借鑑內地「清零」的做法和經驗；特區政府則是根據香港實際情况，而未有立即考慮全民強檢。新的議會組成下，政策選項無疑變得更闊，並不限於慣用的方法。

推行全民強檢並非容易的決定，但政府予人感覺反覆，是因為它未曾公開一個完整藍圖（或至少是一個情境規劃），以理順全民強檢的必要條件，且說明只要哪些條件充分，就會立即實行，而實行之後又會帶來怎樣的成果。最終，當特首宣布暫緩時，就出現了兩個客觀效果——

一直爭取全民強檢的議員，會質疑政府是沒有心做，還是沒有條件做。除非政府能夠提出一個比全民強檢更好的方法，否則只會繼續被追問。在市民的角度而言，他們曾經有全民強檢的心理準備，現在免不了會鬆懈。假如政府真的重推全民強檢，他們未必會有同樣程度的配合。

提升決策的宏觀視野和可預見性

全民強檢只是一種抗疫工具，更重要的是對抗疫情的宏觀規劃。在第五波疫情中，除了「動態清零」的大方向外，政府對抗疫理念的闡述，並不足以讓社會看到付出過後的終點。近日，特首表示將放寬本地社交距離和外地港人入境限制。在社會復常、與內地通關及與國際通關3個問題上，她強調既向國際開放，又與內地通關，才是最符合香港利益，但仍會以跟內地通關為優先。然而，在哪些條件下社交距離才可以由第一階段放寬至第二階段，以上3個環節又如何形成統一的路線圖，仍然未有具體答案。

第五波疫情尚未完結，第六波疫情的潛在風險亦不能輕視，全民強檢的爭議正好提醒特區政府要有公眾可見、同時令公眾接受的抗疫路線圖。正如國務院副總理韓正早前提出以「頂層設計」解決香港房屋問題，香港抗疫亦不能沒有「頂層設計」的佈局和思維方式。

作者是香港政策研究所高級研究員

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[林緻茵]