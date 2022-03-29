歐陽五：香港防疫路線 非「清零」「共存」的單選題

「清零」還是「共存」，這是討論香港防疫路線中常面臨的話題。其實，抗疫並非要在「清零」和「共存」之中二選一。儘管，從長期來看，人類與病毒共存是必然，然而，這種共存須以人類安全為前提。如今需要討論的是，在制訂短中期的防疫目標和策略時，如何將生命健康、社會經濟的損失降到最小。

時至今日，即使是內地的「動態清零」，也已不是疫情之初不計一切代價消滅病毒，而是一種適時地、及時地放鬆和收緊防疫措施的社會反應機制。「清零」代表防疫措施收緊，「動態」暗含放鬆後可能出現的疫情反覆。新加坡總理李顯龍在發表「共存」講話時也表示，若疫情反覆，可能「將再次收緊防疫措施」。新加坡看似選擇了「共存」，實際上仍是「動態清零」的思路。

談開放 要具備控疫能力

即使是內地，中央也在鼓勵各地防疫政策「因地制宜」，根據自身情况做多種嘗試。深圳近日通過停擺封控一周實現病例清零。上海感染人數日增數以千計，可謂空前嚴重，其正嘗試實行分區封控，保持半個城市的正常運轉，保證機場、鐵路、國際客貨運正常運行。

新加坡雖選擇了「共存」，但這一「共存」也需要大量基礎工作：超高疫苗接種率、富有韌性的醫療系統、高效而準確的檢測能力、公民的自律與責任感以及對政府的信任。這些為「共存」托底的因素，香港目前並不充足。

制訂防疫政策並不在於路線之爭，而在於實事求是，選擇最適合香港的策略。無論是哪種路線，根本上講是要在具備控制疫情的能力前提下談開放。不具備有效收緊的能力，難談放鬆。

防疫策略應包含3點

針對防疫現狀，香港的現實是什麼？首先是小政府。港英時期遺留下的小政府傳統，讓香港在自由中得到充分發展，但在面臨巨大抗疫責任時政府顯得力不從心。其次是中西文化交匯造成的多元社會價值觀，達成共同目標需要一定的成本。三是必須努力爭取與內地通關。只有及早與內地通關才能有效保證經濟民生，這是必須承認的現實。

筆者認為，香港未來的防疫策略應包含以下3點：一是科學防疫，提升防控能力。相信科學論證，認真打疫苗，積極配合檢測，嚴格做流行病學調查、隔離等政策，利用科技完成病例追溯，具備一定的防控能力，才有資格談放開。二是防疫去政治化，去意識形態化。香港更應利用其多元社會的靈活性，不拘泥於意識形態、固定思維，在關鍵時候做出智慧的選擇。三是建立民眾與政府之間的信任。正如李顯龍日前表示，民眾與政府彼此信任「能初步戰勝疫情」，也是「應對將來未知挑戰的利器」。此外，更應發揮政府之外的防疫力量，財團、社團、公民支持政府協力抗疫，才能彰顯香港歷經百年風雨的社會韌性。

作者是時事評論員

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[歐陽五]