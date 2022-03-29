張炳良：抗疫之戰新拐點 國際都會陷危機

疫情瀕臨失控，政府成為眾矢之的，公務員體系特別是政務官受建制派中人猛烈抨擊，中央及內地省市更視香港為全國抗疫短板。治港班子的領導能力繼2019年動亂再受質疑，須靠中央指揮調整策略，港人情何以堪！

第五波否定兩年成績

疫情不止衝擊公共衛生和生命安全，更動搖整個社會對各方面的信心。我2月22日在本版文章〈香港抗疫策略可守多久？〉已指出，面對持久大疫，既要保生命也須保生計，不能漠視社會和經濟生活復常的必要。

究竟第五波下香港為何兵敗如山倒？Omicron傳播力強，去年末肆虐歐美，11、12月傳至澳洲及新加坡，按勢香港不可能倖免，政府內部有否預案？感染數字像火箭般飈升，也不止在香港，過去抗疫突出的新西蘭、韓國和新加坡，同樣面對如此海嘯（見附表近月情况跟2020年中比較）。何以本地和外地形容香港淪陷，卻不針對其他地方，這似不公平，但也有原因。

香港敗在哪裏

首先，控疫上，香港過去未有認真重視長者的高危情况，檢測不到位，疫苗接種率一直偏低，構成至弱一環。不是說政府毫無努力，且的確存在疫苗猶豫，但若缺乏切實醫療指引及強力對策，任由長者徬徨不打針，尤其是居於院舍的高齡並有病患人士，抗疫必功虧一簣。第五波到臨，保護傘不足，且低估惡勢，仍依循去年策略及操作流程，去應付短瞬間規模已比過去大以百倍計的「災難」，致人力和醫護系統陷於崩潰，病死率遠高於同期新加坡、韓國和新西蘭，這才是失敗所在（見附表；註1）。

新加坡去年後期已向國民解釋，確診並非衡量疫情好指標，重症及死亡率才是關鍵。韓國過去強調從嚴檢測、追蹤、治療（所謂「3T」——testing, tracing, treatment），但1月已果斷改變戰略，重點針對高危、長者及重症，放棄做大量檢測、追蹤。因此，香港第五波主要問題不在於公務人員和醫護人員整體上執行不力、效率不濟，而在於頂層策略缺失，儘管也存在前線疲勞、中層被動及跨部門溝通不足的情况。管理學上「doing the right thing」及「doing things right」是有分別的，策略誤焦，便事倍功半。

3月初，中央專家組組長梁萬年來港了解疫情後表示，應以「三減」（減少感染、重症、死亡）為優先，認為降低病死率對穩定社會、穩定民心非常重要。意見精準，也是抗疫常識，為何他說出來時，政府才似如夢初醒？難道本地專家和醫管局之前未有提出類似意見？

第二，抗疫陷入兩極化政治。一邊歸咎政府控疫不嚴、「躺平」、對國家「清零」方針陽奉陰違；另一邊指摘政府但求政治正確，「動態清零」實為鴕鳥政策。二元對立下，政府及醫護當局兩不討好，焦點含糊。「清零vs.共存」被上綱為路線鬥爭，置於中西制度衝突的意識形態框架內大做文章。一些西方政客及媒體把「共存」標榜為自由、「清零」代表專制，刻意攻擊中國內地的清零政策，卻避談台灣的清零目標。

第三，香港未有說好自己的故事。特區政府就新冠「危機論述」之貧乏，一直為人詬病。面對不斷變種的病毒，政府固然不可能有水晶球，但政府負有領導及指明燈角色，總要有一定的解危路線圖，可是市民及業界往往無法從其表述看到出路，外商感無所適從，有時甚至信息前後不一貫。

危機當前，政府重任是帶民走出逆境，如何復常乃最大的政治。內地的清零論述背後，存在結合國情的路徑邏輯，新加坡的「Covid Resilience」（新冠復元）方向何嘗不是？香港擁有享譽國際之醫療系統、世界級專家，但第五波下政府卻方寸大亂、自我表示控疫已超出其能力，那怎能怪內地以至國際上看扁香港？

病毒異變 危機不斷變易

昨天的成功可變成今天失敗之因（victim of one's success），其他國家、地區也有類似經驗，如2020年4月新加坡外勞宿舍疫情大爆發，及台灣2020年封關控疫成功後過分鬆懈，致2021年5月全島性擴散。病毒持續異變，危機也在不斷變易，每一場戰爭都是新的戰爭。新冠已揮之不去，此乃今後抗疫之戰的前提。

香港主要面向國際，跟內地省市不一樣；就算內地也不一刀切，如上海不會隨便全面封城（註2）。故港式動態清零須結合疫情在全球的最新發展、香港定位及世界各地通關復常的趨勢，做好新形勢下的危機認知和管理，排除萬難去復常和再搞活經濟動力。過程中既需得到社會認同，更需中央從全國戰略上理解。

道理當然仍是「外防輸入，內防擴散」，但現實上不存在無風險的通關（澳洲、新西蘭、新加坡等先例清楚說明），也不存在無風險的社會經濟生活復常，香港要問可承受多大的相對風險。若未來一至兩年疫情仍膠着，香港不可能僵化地避險，使原本燦爛之國際都會變得了無生氣。跟內地和海外復常通關，涉及不同條件，毋須綑綁在一起，最壞的情景是兩大皆空，非國家所樂見。

經濟要再出發 須走出封閉

2019年動亂後，香港在國際形象和經濟上已受創傷，在國際舞台上失去不少話語權。經濟轉型講了多年，結合各方討論，出路在於創新、國際化、重整中介作用。在目前處境下，維持基本活動已難，更遑論再出發，故須及早走出疫情陰霾、走出封閉，這樣香港才有生機，好好發揮其「中介」和區域「總部經濟」功能，以及作為中外資金、企業、人才、物流和信息樞紐的作用。

此乃香港原來所長，未來仍是「一國兩制」下生存繁榮所賴。《港區國安法》實施後，香港備受美國為首的西方陣營唱衰及邊緣化，新加坡和東京皆虎視眈眈，欲取代其重要樞紐地位。香港一旦失去其國際魅力、在「國際循環」上乏力突破，反處處靠中央支撐、內地援濟，那對國家還有啥附加值？

國際風雲變色 香港能否過關

世界正風雲變色，上月俄羅斯貿然入侵烏克蘭，改寫地緣政治版圖，美國乘勢拉緊歐洲、澳洲、加拿大及亞洲日韓等國，強化其「自由世界」盟主地位及單邊主義氣勢，也借局打擊中國。此後俄國在國際上必受長期孤立制裁、經濟實力受挫，也累及全球經濟，原來的美歐中俄勢力平衡勢將變化，對中國政經前景帶來新衝擊。

國家須慎防被孤立。大變局中，香港更不能心存安逸，忽視其國際定位和可起作用。因此，疫情要放諸更宏觀的政治戰略視野下應對。經濟上面對的威脅，已超越疫情因素；經濟不濟則民怨更甚，內外新變數交集再發酵。香港在跟時間競賽，現處比2019年更嚴峻的形勢，但今天疫情折射更虛弱的管治和危機處理能力，令人擔憂。新拐點前，香港能否過關？

註1：衛生防護中心公布，第五波至3月24日累計有6557人病死，當中逾九成半為60歲或以上（《明報》3月25日報道）

註2：上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡回應道：「因為上海這個城市不僅僅是上海人民自己的上海，我們這個城市還在全國經濟社會發展當中承載着重要功能。」人民網，〈上海新增感染者持續高位，為何不能「封城」？回應來了！〉，2022年3月26日（bit.ly/3wDkZ2J）

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長（2012-17）

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[張炳良]