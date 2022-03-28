鄭立：特首選舉如何重獲市民注意

這並非說市民覺得潛在的特首參選人全都蛇鼠一窩，只是大部分市民都意識到，按道理，當選者會為有權投票者服務，而大部分市民不是持份者。而在制度上，恐怕也真的沒有任何方式令他們提起一些希望，如此欠缺市民期望下產生的特首，日後施政難免會困難。

比起選出誰當特首，讓本屆特首選舉獲得市民的留意與認同，對於特區政府來說，可謂十分的重要，問題是要如何讓特首選舉重新獲得市民注意呢？毫無疑問，特首參選人應該盡力的取得市民的好感和興趣，能夠讓市民在這個艱苦的時刻感到親和是很重要的。

參考過去特首選舉之所以成功，是因為富有娛樂性，例如唐英年大宅風波，大眾並不是真的對於犯法什麼的很在意，而是因為「可以找權貴麻煩」這件事很有趣。至於大家之所以想找曾俊華當特首，是因為他的形象很像品格薯片標誌，以及貌似動畫《機動武鬥傳》裏的反派東方不敗。

參選人應盡力取得市民好感和興趣

故此，特首選舉，最重要的是夠鬼馬。循前人的成功例子，潛在參選人若真的「落場」，可考慮在出席相當競選活動中，表現出其生鬼親切的一面給市民看，例如根據自己的名字與形象，以類似《寵物小精靈》裏主角比卡超的黃色裝束出場，或者打扮成《多啦A夢》裏野比大雄的媽媽，甚至配上主題曲出場。

這樣做的話，放下平時高高在上的姿態之餘，又可以引起香港市民的共鳴與集體回憶，也表達出特首參選人想要令市民感到快樂的誠意。這必能夠令市民們耳目一新，會心一笑，放下對於特首的抗拒與偏見，團結共建新香港，修補社會的撕裂。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]