楊楠：俄烏衝突陰影下的北約峰會

【明報文章】3月24日，距俄羅斯宣布在烏克蘭開展「特別軍事行動」已過去一個月，包括美國總統拜登在內的30國領導人，於比利時布魯塞爾舉行北約國家領導人峰會。會場之外，俄烏之間戰火未消，「戰爭迷霧」持續籠罩，為國際社會不斷注入危機和風險。正因如此，此次布魯塞爾峰會被西方媒體普遍視為北約有史以來最重要的會晤之一。
北約對烏軍援愈發遲疑
從會後公布的《北約成員國元首和政府首腦聯合聲明》來看，此次會晤旨在繼續向國際社會提出解決烏克蘭問題的「西方方案」。而這種方案，仍舊是在《華盛頓條約》第五條承諾的前提下，持續且間接地向俄方投放各類軍事「重磅炸彈」，包括繼續向烏克蘭提供反坦克武器、防空武器、無人機及網絡安全技術裝備等軍事援助，強化在波羅的海沿岸、東歐和巴爾幹半島的軍事部署，乃至無限接近軍事衝突，及繼續增加成員國軍費等。
峰會召開期間，烏克蘭總統澤連斯基適時通過視頻發表講話，呼籲各國繼續向烏克蘭提供軍事援助。「你們可以把你們所有飛機的百分之一給我們，你們所有坦克的百分之一！」澤連斯基略顯無奈的呼籲，似乎在反覆強調一個現實：面對來自俄國的核威懾，包括美國在內的北約各國，在對烏軍事援助上愈發遲疑和猶豫。
對俄經濟制裁 各國思路各異
儘管拜登確實借助俄烏衝突之機團結了歐洲，但這種團結將是有限度的。圍繞對俄經濟制裁，北約各國的理念趨同，但思路各異。根據美國多個智庫評估，此次俄烏衝突不僅令北約各成員國更團結一致，同時也強化了美國在該集團的領導地位。於戰爭初期，面對美國對俄大規模制裁的呼籲，北約和歐洲國家紛紛積極響應，先後公布自身對俄制裁的「訂製清單」。隨着時間推移，一系列現實問題陸續浮出水面，包括制裁的限度和內容、制裁持續時間、是否會損傷自身經濟體系和能源供應鏈等，均成為北約各成員國執政者面臨的現實問題。包括德國總理朔爾茨和比利時首相德克羅在內的領導人開始意識到，自身作為對俄制裁的「橋頭堡」，也將不同程度地遭受「反噬」。
可以確定的是，此次峰會將進一步加速歐洲安全局勢演化。會議聲明明確指出，北約各成員國的軍費開支應達到或接近各自國內生產總值2%的標準，從而應對「來自俄羅斯的威脅」。對此，包括德國和比利時在內的多國反應相當積極，在會前已相繼宣布增加軍費開支。面對「共同敵人」下，「再武裝化」似乎已成為西方各國一種「合理且合法」的選擇，而這亦將為歐洲大陸乃至全世界的安全和穩定，帶來更多負面影響。
中國作用將愈發突顯
中國在俄烏衝突中所扮演的角色，也成為此次峰會聚焦重點。會議聯合聲明中特別提及「呼籲包括中國在內的所有國家維護國際秩序」，一方面可看出包括美國在內的北約各國，仍未放棄藉戰爭對華施壓的嘗試，將「皮球」再度踢向始終堅持中立和客觀立場的中國；另一方面，這種表態也能說明中國在當前國際政治體系中的重要地位：在西方持續擴大對俄制裁但收效不多的「僵局」下，中國作為國際政治中一個重要「平衡性力量」的作用，將愈發突顯。
作者是中國社會科學院美國研究所助理研究員
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