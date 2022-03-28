楊楠：俄烏衝突陰影下的北約峰會

北約對烏軍援愈發遲疑

從會後公布的《北約成員國元首和政府首腦聯合聲明》來看，此次會晤旨在繼續向國際社會提出解決烏克蘭問題的「西方方案」。而這種方案，仍舊是在《華盛頓條約》第五條承諾的前提下，持續且間接地向俄方投放各類軍事「重磅炸彈」，包括繼續向烏克蘭提供反坦克武器、防空武器、無人機及網絡安全技術裝備等軍事援助，強化在波羅的海沿岸、東歐和巴爾幹半島的軍事部署，乃至無限接近軍事衝突，及繼續增加成員國軍費等。

峰會召開期間，烏克蘭總統澤連斯基適時通過視頻發表講話，呼籲各國繼續向烏克蘭提供軍事援助。「你們可以把你們所有飛機的百分之一給我們，你們所有坦克的百分之一！」澤連斯基略顯無奈的呼籲，似乎在反覆強調一個現實：面對來自俄國的核威懾，包括美國在內的北約各國，在對烏軍事援助上愈發遲疑和猶豫。

對俄經濟制裁 各國思路各異

儘管拜登確實借助俄烏衝突之機團結了歐洲，但這種團結將是有限度的。圍繞對俄經濟制裁，北約各國的理念趨同，但思路各異。根據美國多個智庫評估，此次俄烏衝突不僅令北約各成員國更團結一致，同時也強化了美國在該集團的領導地位。於戰爭初期，面對美國對俄大規模制裁的呼籲，北約和歐洲國家紛紛積極響應，先後公布自身對俄制裁的「訂製清單」。隨着時間推移，一系列現實問題陸續浮出水面，包括制裁的限度和內容、制裁持續時間、是否會損傷自身經濟體系和能源供應鏈等，均成為北約各成員國執政者面臨的現實問題。包括德國總理朔爾茨和比利時首相德克羅在內的領導人開始意識到，自身作為對俄制裁的「橋頭堡」，也將不同程度地遭受「反噬」。

可以確定的是，此次峰會將進一步加速歐洲安全局勢演化。會議聲明明確指出，北約各成員國的軍費開支應達到或接近各自國內生產總值2%的標準，從而應對「來自俄羅斯的威脅」。對此，包括德國和比利時在內的多國反應相當積極，在會前已相繼宣布增加軍費開支。面對「共同敵人」下，「再武裝化」似乎已成為西方各國一種「合理且合法」的選擇，而這亦將為歐洲大陸乃至全世界的安全和穩定，帶來更多負面影響。

中國作用將愈發突顯

中國在俄烏衝突中所扮演的角色，也成為此次峰會聚焦重點。會議聯合聲明中特別提及「呼籲包括中國在內的所有國家維護國際秩序」，一方面可看出包括美國在內的北約各國，仍未放棄藉戰爭對華施壓的嘗試，將「皮球」再度踢向始終堅持中立和客觀立場的中國；另一方面，這種表態也能說明中國在當前國際政治體系中的重要地位：在西方持續擴大對俄制裁但收效不多的「僵局」下，中國作為國際政治中一個重要「平衡性力量」的作用，將愈發突顯。

作者是中國社會科學院美國研究所助理研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[楊楠]