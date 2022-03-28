楊庭輝、黃家豪：俄烏戰形勢未明 土耳其平衡外交受考驗

口頭強硬挺烏 同時對俄處處忍讓

土國近年與西方關係每况愈下，是有目共睹的事，例如其不顧北約大部分成員國反對，向俄購買S-400地對空飛彈系統；指摘以色列是當今的「納粹德國」並為巴勒斯坦武裝組織哈馬斯撐腰；去年更一度驅逐10國大使，抗議西方施壓要求釋放自2017年被關押的維權人士卡瓦拉。

不過，土國在烏克蘭問題上的取態跟西方相對接近。首先，土國一直反對俄方吞併克里米亞，及支持烏克蘭維護領土完整，近年亦不顧俄國反對，向烏克蘭售賣「拜拉克塔TB2」武裝無人機。據報道，這款戰機是烏方抵抗俄方侵略的空軍主力。在俄烏戰爭之前約半個月，土國總統埃爾多安前往基輔，與烏方召開高級別戰略合作委員會會議，雙方簽署多項包括支援烏方國防的合作協議。俄烏戰爭爆發後，土國以履行《蒙特勒海峽制度公約》賦予的權力之名，禁止俄方軍艦駛經博斯普魯斯和達達尼爾海峽，又稱俄方對烏方的軍事行動不可接受。

然而有輿論質疑，土國對烏方的支持一直是姿態多於實際，例如其反對俄方吞併克里米亞的形式僅限於口頭譴責；此外，土國在俄方向烏發動戰爭後數天才封鎖黑海，俄方對此已有足夠時間應對。尤有甚者，土國不僅拒絕跟隨西方制裁俄方，更在歐洲最主要的人權組織「歐洲委員會」（Council of Europe）表決通過開除俄方會籍中投下棄權票，土國官方解釋是制裁俄方只會幫倒忙。

不欲美俄其中一方獨大

其實，儘管土國反對俄國入侵烏方，但基於地緣政治和經貿考慮，它在行動上甚忌諱觸碰俄方紅線。一方面，土國不會認為俄國是十分可信賴的國家，事實上土俄兩國在利比亞和敘利亞問題上存在利益分歧，雙方更曾爆發有限度的軍事衝突。另一方面，土國近年跟北約愈趨貌合神離，美國因土國購買俄製S-400系統而取消售賣F-35戰鬥機予對方的交易，前年年底更把制裁土國的範疇擴大至對方的國防工業局。土國支持制裁俄國，無疑是「搬石頭砸自己的腳」。另外，土國近年有賴俄國制衡西方勢力，俄國衰落將影響土國的區域利益，這並非土國希望看見的世界局勢發展趨勢。北約不欲跟俄國爆發正面軍事衝突，令土國強硬表態的意欲更低。

經貿方面，土國對俄烏雙方皆有所求，這導致它更難以堅定不移地「選邊站」。根據土國官方公布數據，俄方是土國其中一個最大的貿易伙伴國，土國在入口天然氣方面尤為倚賴俄國。此外，去年俄國旅客佔到訪土國旅客總數的約兩成。若土國跟俄方切斷經貿往來，對其影響之大，實不難想像。值得一提的是，土國在2015年曾擊落俄方戰機，引發對方杯葛其旅遊業。是次土國應對相對謹慎，相信亦有避免重蹈覆轍的考慮。同時，烏克蘭是土國軍工業的主要出口國，對方的旅客和農產品亦對土國舉足輕重。

戰爭重創俄烏經濟 土耳其難倖免

在俄烏衝突的議題上，土國的盤算是避免走往其中一個極端，以免招致重大的地緣政治和經濟損失。或許正因如此，才使俄烏雙方均勉強認可土國的「中間人」地位。不過俄烏戰爭持續至今，俄烏雙方均已蒙受巨大經濟損失。縱然土國里拉有繼續貶值的壓力，按理可吸引更多外國旅客到土國觀光消費，但俄烏兩國普遍平民是否仍有足夠財力和閒情逸致往土國旅遊，實存疑竇。

不難預計的是，即使俄烏雙方達成停火協議，西方制裁俄方的行動亦不會在短期內撤回。誠然，土國拒絕跟隨西方制裁俄國，使其成為部分俄國富豪的避風港，然而若西方的強硬表態曠日持久，土國也難免承受左右為難的壓力。即使土國成功賺取大量俄資，這對它償還外債亦起不了多大作用。反之，土烏兩國原本頻繁的貿易因俄烏戰事大受影響，烏方農產品在土國境內嚴重短缺，土國出口至烏方的產品亦大多滯留在港口，土國的經濟民生問題恐進一步惡化。

簡言之，在爆發俄烏戰爭前，土國已接二連三地爆發經濟危機，如今俄烏這兩個土國的主要經濟命脈皆受重創，土國處境自然更岌岌可危。與其說土國有力成為斡旋俄烏停火的大贏家，倒不如說它也急不及待止血自救。

作者楊庭輝是香港國際問題研究所研究員，黃家豪是香港國際問題研究所研究助理

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