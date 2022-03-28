黃偉豪：數據素養：善用數據與有效抗疫的距離

在現今資訊科技發達，人工智能及大數據逐漸成為了主流的時代，對於一般人來說，已經可以透過互聯網等途徑，使不少數據在瞬間唾手可得。除了經濟合作與發展組織（OECD）及世界銀行（World Bank）等較傳統的國際組織外，好像Our World in Data （ourworldindata.org）等快速冒起的網站，也提供方便、快捷和可靠的數據庫。擁有公權的政府能夠收集和分析到的數據，自然也幾何級數地上升。這不止是因為政府先天地擁有法定的權力，可收集任何人的出生、結婚、收入、出入境與死亡等重要的人生數據，也因為多項公共服務的電子化，自自然然使政府旗下擁有的數據大量增加。

這催生了今時今日在國際上的一項重要趨勢，就是「開放數據」（open data）運動，希望政府可以把它擁有的公共數據與民共享，以創造更多的商業和公共價值（public value）。以香港為例，香港市民每日使用的八達通數據，其實是從市民身上收集的重要數據，擁有極大的價值和用途，政府也有使用這些數據以作抗疫用途，但可惜，這寶貴數據至今仍未向公眾開放。

相信較少人會去爭議，我們已步入一個數據充裕，甚至過多而接近爆炸的年代。這樣，問題便開始來了，為什麼我們比人類過往的歷史的任何一刻掌握了更多的數據，但卻見不得我們能夠作出更佳和更有智慧的決定？在香港目前的抗疫上，我們更加是像跌入了一個深淵，難道更多數據，反而帶來更差的決定？

數據要置於現實情境理解

問題的核心，往往不在於數據本身，而是在於人去正確理解和適當地運用數據的能力，這在現今的研究及學術的討論上稱之為「數據素養」。香港互聯網協會在3月7日以「數據與善的距離——探索數據管治之道」為題，舉辦了一個網上論壇，而筆者也是其中一個講者。筆者發言的重點之一，便是指出欠缺數據素養，是善用數據與有效抗疫的距離之間的重大阻礙之一。雖然現今有關數據科學（data science）的相關科技已經相當進步和發達，但電腦仍然不能夠完全取代人腦，不會給予我們一個「神奇數字」（magic number），只要不加思索地跟隨，便能令所有問題迎刃而解。

「數據素養」可以被廣泛地定義為「懂得了解和演繹數據，從中得到知識和洞見，能幫助制訂更有效的決策，以解決現實問題」的能力。要解決現實問題，便先要有能力把數據放置於現實世界的情境（context）中來理解，這才能知道問題的來龍去脈，從而因時制宜。

舉一個簡單而貼切的例子來解釋：有不少的統計數字均指出，家居發生最多意外的地方是廚房。對於盲目相信數字、缺乏把數據放置於現實的情境中來理解的的人來說，便會減少進入和使用廚房，甚至極端至在家居的其他地方來煮食。但真正有「數據素養」、能夠把數字融入情境來理解因果關係的人也應該知道，廚房之所以危險，正是因為是煮食的地方。所以，把煮食的地方轉移至家中的其他位置，對於減低危險根本毫無幫助，正確的方法是加強煮食的安全。

看通大局 提出真確問題

以上的例子雖然簡單顯淺，但卻突顯了現時很多人，包括了主管公共事務的決策者，在運用數據上常犯的普遍而嚴重的錯誤，這亦是為何「數據素養」近年在有關數據科學的發展趨勢的討論上突然走紅、大行其道。根據一篇《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）的文章（註）的兩位作者指出，在他們透過20間主要公司以聚焦小組進行的研究發現，這些公司並不缺乏擁有分析數據技術能力的員工，而是缺乏擁有良好「數據素養」的精英，包括了能夠因應面對問題的現實情境，看通大局（big picture），不會只見樹木而不見森林，以「提出真確問題」（ask the right questions）的人才。

在抗疫問題上，特區政府似乎也面對跟以上類似的「不缺乏數據，也不欠缺分析數據的技術能力，但卻沒有足夠的『數據素養』」的問題，因而不能把數據放置於現實的情境之中，再找出問題的核心所在，來加強力度優先處理。最佳的例子之一，是香港在疫情第五波中足以冠絕全球的死亡率。基於香港已是一個高度發展的地區，這引起了世界各地的熱切關注，筆者甚至收到不少在外國的朋友和同行的問候，關心我的安全和健康，可能大家亦有類似的經歷。但把這極高死亡率的數據置於現實的情境之中，卻可以見到市面仍一切如常，甚至近日因確診數字回落而開始熱鬧起來，這是因為死亡率是一個平均的統計數字，長者才是現實中最高風險的死亡群組。

未有根據數據而及早預防、對症下藥，是第五波疫情失控的主要原因。而在保護長者上，最有用的預警數據是「長者是全港疫苗接種率至低的群組」，但政府未能收集更多數據以制定應對方案，也是使人費解和失望。其中一個政府對於低接種率的解說，是假資訊的流傳減低了長者接種疫苗的意欲，但除非政府有更具體和有力的數據支持，否則這說法較為片面，令人懷疑。根據過往的多項在疫情前的民意調查，長者是最信任政府的一群，而他們使用社交網絡的比率亦較低，受主要透過互聯網而傳播的假信息的影響，理應亦相應降低。

透過提升「數據素養」來問更正確的問題，從而收集相關的數據來制訂針對性的政策，而不是用籠統的數據尋找藉口，才是克服疫情的出路。而事實已證明，多了數據，但卻在使用數據的能力和智慧上沒有相應增加，對於解決政策難題可以是毫無幫助。

註：Bersin, Josh and Zao-Sanders, Marc. (2020). "Boost Your Team's Data Literacy". Harvard Business Review. February 12.

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃偉豪]