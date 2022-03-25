林筱魯：精簡土地開發程序 別只鬆綁不解結

【明報文章】發展局早前向立法會發展事務委員會提交精簡與發展相關的法定程序之法例修訂建議，當中包括建議修訂《城市規劃條例》等多項法例，並期望今年內向立法會提出條例修訂草案，以推展各項建議的最終定案。對於一直期待政府「拆牆鬆綁」、精簡土地改劃及行政程序、加快土地供應的社會大眾而言，可說是遲來的春天。
政府的建議有如璀璨銀河，滿是改進的亮點；但細心觀察，亦不難發覺當中黑洞。我固然樂見政府邁出這一步，政府在文件中亦坦誠說有關建議只是「加快土地供應策略當中的一環」，所以我期望政府的檢討能覆蓋整個流程，為未來和進行中的計劃，鋪砌一條可順暢施行的高速公路。
政府有意修改《城市規劃條例》，目標在壓縮制訂圖則程序，希望減省約8個月時間，將原來所需時間縮短近半。坊間有意見擔憂程序公義受損，又或諮詢不足。
發展局修例建議 無覆蓋所有相關程序
讓我以洪水橋新發展區為例，檢視問題的本質和幅度。洪水橋新發展區在展開發展研究前，已於2010年底進行了第一階段首輪社區參與；及後在2011至2015年研究過程中，再進行3次的第一至第三階段社區諮詢。花了5年時間，四度諮詢公眾，不斷檢討修訂計劃，理論上應已讓公眾充分表達和吸納其意見，但政府在2017年中公布法定規劃圖則時，仍收到400多份申述，其後花了一年時間完成審議。但完成城規程序之後，政府又花了兩年多時間走申請撥款和收地程序，才開展基建工程，而第一期發展預期2025年才完成。要完成房屋和配套設施的建設，又得多加數年。
簡言之，由拍板到完成基建，要15年時間，當中基建施工時間不用5年，前期研究和諮詢用了5年多，另外5年則花在法定和行政程序。除了詳細設計和施工部分，這樣的時間消耗，縮短和精簡程序的必要，應無疑問。
發展局的建議主要針對制訂法定規劃圖則和收地的相關法例及程序，這是必要的；但建議並沒有覆蓋所有跟土地開發相關的法規和程序。當中有不屬於發展局權限的，例如《環境影響評估條例》；也有一些看似並非時常引用的，例如《市區重建局條例》和《水污染管制（排污設備）規例》。文件亦沒有具體闡述箇中的行政步驟，例如審批顧問和工程合約、政府部門之間的土地劃撥交付等流程。若我們不仔細審視檢討，這回的建議就算能一一落實，也恐怕只是門面工夫。然而千里之行始於足下，政府跨出的這一小步，願能緊扣深度改革的一大步。
過度側重參與漠視民生需要 違社會公義
公民參與和諮詢，是現代社會中擬定公共政策的必要過程，可是過程的長短和模式，並不能跟社會公義作正比掛鈎。參與和諮詢有助理解及溝通，但不能完全排解個人或集體利益和信念取向的堅持。事實上在諮詢過程中，常常出現有組織的倡議和不斷重複的論點，當中既有對信念的執著，亦有利用拖延作為策略。除非社會整體認為加快土地開發並非市民的共同福祉所倚，否則過度側重參與程序，而漠視民生迫切需要，只是違背社會公義的偏執角度。
修訂法例條文和行政指引，是精簡程序的引子；深度的改革必須在行政系統、管治文化和科技應用三方面同時着力，才能盡快趕上過往「愈追愈遠」的造地目標。
作者是立法會議員
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