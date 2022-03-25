林筱魯：精簡土地開發程序 別只鬆綁不解結

政府的建議有如璀璨銀河，滿是改進的亮點；但細心觀察，亦不難發覺當中黑洞。我固然樂見政府邁出這一步，政府在文件中亦坦誠說有關建議只是「加快土地供應策略當中的一環」，所以我期望政府的檢討能覆蓋整個流程，為未來和進行中的計劃，鋪砌一條可順暢施行的高速公路。

政府有意修改《城市規劃條例》，目標在壓縮制訂圖則程序，希望減省約8個月時間，將原來所需時間縮短近半。坊間有意見擔憂程序公義受損，又或諮詢不足。

發展局修例建議 無覆蓋所有相關程序

讓我以洪水橋新發展區為例，檢視問題的本質和幅度。洪水橋新發展區在展開發展研究前，已於2010年底進行了第一階段首輪社區參與；及後在2011至2015年研究過程中，再進行3次的第一至第三階段社區諮詢。花了5年時間，四度諮詢公眾，不斷檢討修訂計劃，理論上應已讓公眾充分表達和吸納其意見，但政府在2017年中公布法定規劃圖則時，仍收到400多份申述，其後花了一年時間完成審議。但完成城規程序之後，政府又花了兩年多時間走申請撥款和收地程序，才開展基建工程，而第一期發展預期2025年才完成。要完成房屋和配套設施的建設，又得多加數年。

簡言之，由拍板到完成基建，要15年時間，當中基建施工時間不用5年，前期研究和諮詢用了5年多，另外5年則花在法定和行政程序。除了詳細設計和施工部分，這樣的時間消耗，縮短和精簡程序的必要，應無疑問。

發展局的建議主要針對制訂法定規劃圖則和收地的相關法例及程序，這是必要的；但建議並沒有覆蓋所有跟土地開發相關的法規和程序。當中有不屬於發展局權限的，例如《環境影響評估條例》；也有一些看似並非時常引用的，例如《市區重建局條例》和《水污染管制（排污設備）規例》。文件亦沒有具體闡述箇中的行政步驟，例如審批顧問和工程合約、政府部門之間的土地劃撥交付等流程。若我們不仔細審視檢討，這回的建議就算能一一落實，也恐怕只是門面工夫。然而千里之行始於足下，政府跨出的這一小步，願能緊扣深度改革的一大步。

過度側重參與漠視民生需要 違社會公義

公民參與和諮詢，是現代社會中擬定公共政策的必要過程，可是過程的長短和模式，並不能跟社會公義作正比掛鈎。參與和諮詢有助理解及溝通，但不能完全排解個人或集體利益和信念取向的堅持。事實上在諮詢過程中，常常出現有組織的倡議和不斷重複的論點，當中既有對信念的執著，亦有利用拖延作為策略。除非社會整體認為加快土地開發並非市民的共同福祉所倚，否則過度側重參與程序，而漠視民生迫切需要，只是違背社會公義的偏執角度。

修訂法例條文和行政指引，是精簡程序的引子；深度的改革必須在行政系統、管治文化和科技應用三方面同時着力，才能盡快趕上過往「愈追愈遠」的造地目標。

作者是立法會議員

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[林筱魯]