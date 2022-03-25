周永新：汲取教訓 改善長者住院和醫療照顧

長者和殘疾人士院舍是死亡陷阱

當新冠病人死亡個案每天達到數以百計的時候，市民不禁問：香港新冠死亡的數字這麼高，而且是在兩三個月內發生，政府有什麼解釋？為什麼受感染和死亡的市民中，住院長者竟是最受打擊的一群？長者和殘疾人士住宿的院舍，為什麼成為他們的死亡陷阱？

長者的感染和死亡比率這麼高，政府的解釋是他們沒有接種疫苗，所以從3月開始，政府主動派遣外展隊為安老院院友打針。但政府的行動，明顯來得太遲了！去年疫情相當穩定時，政府曾提議安排安老院長者接種疫苗，但進展並不理想，直至今年1月底，大約有26%院友已經接種。經過一輪「谷針」，現在約有55%院友接種疫苗（另累計有四成多院友染疫），但很多只打了第一針。換言之，未來一段時間，住院長者一旦染疫，由於未有足夠免疫力，死亡數字仍會偏高。

住院長者被綁牀上 曾被諷「香港羞恥」

筆者不厭其煩重申住院長者的困境，並非單單為了長者在今次疫情中受害最大，而是想指出，安老院本身存在的種種問題，正是造成今次住院長者悲慘遭遇的「主兇」。其實，私營安老院的惡劣情况，早為市民詬病：猶記得上世紀90年代，有傳媒報道，一些住院長者被綁牀上，用意是避免他們到處走動；但這樣不人道對待長者，但求管理上的方便，曾被國際傳媒諷為香港的羞恥。

經過30年時間，安老院的情况有改善嗎？問題有得到政府正視嗎？不能說沒有——最少，住院長者被綁的報道沒有了，政府也增撥資源向私營安老院「買位」。但今次第五波疫情一起，安老院的情况仍是令人感到不安，不少市民心中都有疑問：為什麼住院長者一旦確診，解決辦法就是召喚救護車把他們送到公立醫院的急症室？為什麼住院長者這樣體弱多病？住院期間有得到適當的個人和醫療照顧嗎？香港的院舍照顧是怎麼一回事？

問題出在哪裏？筆者曾多次討論安老政策的得失，一些觀點不再在這裏重複，但就着今次疫情對長者的打擊，特別是住院長者，筆者有以下改善建議。

建議一：增加對私營安老院的補貼，以及加強力度監督私營安老院的運作。勞工及福利局長表示，安老院長期有人手不足問題，常常欠缺逾兩成照顧員。實情是，欠缺照顧員的多是私營安老院；政府資助的院舍間中或有空缺，但一般很快便可填補。為什麼私營和資助院舍有這麼大的分別？簡單一句，資助院舍雖由非政府機構營運，但收入主要來自政府，可以有充足資金提供服務；而私營安老院依靠的，是院友的繳費，但絕大部分入住私院的長者，其繳交的費用就是他們領取的綜援金，私院不會從政府得到額外補貼，除非參加政府的「私院買位計劃」，提升服務水平，才可從政府得到額外資助。

全面向私院買位 加強監管力度

也就是說，若然院友繳交的費用，只是他們領取的綜援金，私院經營者只好「睇餸食飯」，按照這個數額來營運。現在入住私院的綜援長者，領取的金額每月不會超過1萬元，遠遠少於政府給予資助院舍的資助。當然，私院老闆不會做蝕本生意，還要加上利潤，所以私院的服務水平，頂多只能符合法例的最低要求。這也說明，為什麼申請住院的長者，就算要等候好幾年，還是想入住資助院舍；而住於私院的，也盼望盡快轉去資助院舍。

至於人手不足的問題，回歸前後，私營安老院還可依靠從內地來港與家人團聚的婦女作為照顧員，但近年這類婦女人數大減，私院只好透過「補充勞工計劃」聘請外勞，但招聘並不理想。為什麼安老院又總是不能吸引年輕人入行？現在院舍照顧員的薪酬，大約每月1.5萬元，不算吸引，加上工作環境擠迫、工時長，又無前途可言，怎教年輕人有興趣？入職的年輕人，也多是以安老院工作作為他們護理訓練的起點，不會長期留在院舍工作。

問題怎樣解決？短期而言，政府能夠做的，是全面向私營安老院「買位」，這樣私院才能即時提高工作人員的薪酬、改善環境和設施，並減少院舍的擠迫情况。自勞福局長宣布以3.1萬元月薪聘用內地照顧員來港工作，即有不少本地婦女查詢，她們是否也可應徵？可見薪酬吸引，本地從事照顧工作的，不會沒有興趣；况且照顧體弱長者，對不少市民來說，亦是一份有意義的工作。

建議二：今次疫情中，長者受到的打擊最大，佔了新冠疫症死亡人數一半以上，原因之一，是政府從來沒有為長者建立健全的保健制度。試想想：現在65歲或以上長者中，有多少有自己的家庭醫生，也就是熟悉他們健康狀况的醫生？沒有家庭醫生，長者一旦感染，除了召喚救護車，還有什麼其他辦法！筆者說過：香港雖是世界最長壽的地區之一，但港人並不健康，尤其是長者，體弱多病的佔了極高比例，他們終於不幸成為今次疫情中最受傷害的一群。

怎樣改善？長遠而言，政府必須加強現有各區長者健康中心的服務，令中心成為長者第一線的醫療接觸點，也同時成為長者接受健康檢查的地方。這樣，長者一旦不適，他們想到的，是去健康中心求診，不似現在，只懂召喚救護車。

引入長期照顧保險 解決院舍融資

建議三：這是較長遠解決院舍服務融資問題的辦法——長者和殘疾人士所以需要住院，多是一定程度上欠缺自顧能力、屬於有「長期照顧需要」（long-term care needs）的範圍；長者或殘疾人士一旦需要入住院舍，講的並非幾個月的事，可能一住就是1年、5年、10年或更長，所以，單靠個人的經濟能力，以一年費用動輒二三十萬元計算，住院費用並非一般市民所能負擔，而家人也難長期代繳費用。參考外國的經驗，解決融資的辦法是設立「長期照顧保險計劃」（long-term care insurance scheme），但保費高昂，私人保險不會有興趣，一般是由政府設立全民性的供款保險計劃，有關詳情可參考網上資料。

總結而言，筆者建議政府：向私營安老院全面「買位」，增強長者健康中心的角色和作用，審視「長期照顧保險」的可行性和必要性。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]