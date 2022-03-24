陳帆川：記者問問題也違法？

內地醫護援港是一項新嘗試，記者代公眾提出疑問，合情合理。將投訴機制弄個清楚明白，不一定就是針對內地醫護，反而有助為他們平反、討回公道。如果機制透明，一旦有病人對內地醫護感到不滿，他們除了在社交媒體上宣泄之外，也可以循正規途徑投訴，讓當局展開調查，讓傳媒報道，有助還雙方一個公道，避免未經證實的消息在網絡上廣泛流傳。

不過在一些人眼裏，提及「投訴」就是散播仇恨。有什麼方法可以消除這種觀感？唯一方法，可能就是平衡提問，在問及投訴機制之前，首先表明心迹，套用Now新聞台的聲明就是「第五波疫情依然嚴峻，我們非常感謝中央和內地的無私支援」。如果記者在提出任何問題前，首先加插這一句，觀感即有天淵之別。

大家只要多參考內地記者會，便能發現這些讚美之詞幾乎是記者提問前的標準配置。很多時候，記者花在讚美的時間，甚至比起提問的時間更長。筆者之前看得一頭霧水，如今終於讀懂了—— 一旦吝嗇讚美，記者就難以掌握接下來的問題會否令人感到冒犯、落人話柄。因為講者無心、聽者有意，再中立的問題，都有可能使人覺得敏感、尖銳、涼薄。

無論內地香港醫護 投訴機制應一視同仁

今次，記者並無投訴內地醫護，而只是代公眾提問如何正規地投訴內地醫護，即被建制團體炮轟涉違《港區國安法》。有趣的是，很多建制派議員三番四次批評林鄭月娥政府的防疫政策，以及押後全民檢測的決定，卻無人挺身而出指控他們煽動仇恨特區政府。箇中邏輯，令人費解。

這是否代表了，在一些人的眼裏，內地醫護的地位比起特區政府地位更加重要，更應受到國安法保障？回想起不少香港醫護曾在新冠疫情爆發之初，率先擁護中央政府的封城策略，要求港府封關，防止疫情擴散，卻一度遭建制派窮追猛打，甚至要求秋後算帳。到底什麼樣的醫護才值得尊敬，他們有沒有一個標準可言？

筆者認為，無論內地還是香港醫護，都同樣值得尊敬；亦因此，投訴機制的透明度也應該一視同仁，毋須製造分化。記者既然可以探討香港醫護的投訴機制，自然也可以探討內地醫護的投訴機制。我們又何必戴上有色眼鏡去對待不同群組？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]